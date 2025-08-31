Sondaj Avangarde pentru Primăria Capitalei. Băluță și Ciucu, favoriţi în opţiunile bucureştenilor

Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) se află la egalitate pe primul loc în intențiile de vot pentru Primăria Generală a Bucureștiului. Potrivit unui sondaj realizat de Avangarde, cei doi s-au clasat pe primul loc, fiecare cu câte 25% din voturi, urmaţi de Cătălin Drulă (USR), cu 20%, Anca Alexandrescu (independentă), cu 18%, Vlad Gheorghe (DREPT), cu 5%, Ana Ciceală (SENS), cu 2% şi Octavian Berceanu (independent) – 2%.

Sondajul Avangarde a fost realizat pe un eşantion de 1.070 de persoane şi este reprezentativ pentru populaţia adultă la nivelul Municipiului Bucureşti. Marja de eroare este +/-3,2%. Intervievarea a avut loc telefonic, în perioada 22 – 30 august.

La întrebarea „Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile pentru Primăria Municipiului Bucureşti, dumneavoastră personal cu ce candidat aţi vota”, 72% dintre cei întrebaţi au indicat un candidat anume, relatează Agerpres. Pe primul loc s-au clasat Daniel Băluţă (PSD) şi Ciprian Ciucu (PNL) cu câte 25% din voturi, urmaţi de Cătălin Drulă (USR), cu 20%, Anca Alexandrescu (independentă), cu 18%, Vlad Gheorghe (DREPT), cu 5%, Ana Ciceală (SENS), cu 2% şi Octavian Berceanu (independent) – 2%. Dintre cei care au răspuns, 3% au indicat un alt candidat decât cei menţionaţi.

La întrebarea „Care este cea mai importantă problemă a Municipiului Bucureşti?”, 22% dintre cei chestionaţi au răspuns că infrastructura rutieră, 18%, aglomeraţia în trafic, 9% – politicul şi câte 8% poluarea, sănătatea şi educaţia. Urmează locurile de parcare (6%), consumul de droguri (5%), termoficarea (5%), spaţiile verzi (4%), curăţenia (3%) şi infrastructura pietonală (2%). Restul nu au răspuns. Întrebaţi care ar fi cea mai importantă investiţie în Capitală, 29% dintre cei întrebaţi au indicat construirea unui spital nou, 18% – finalizarea centurii A0, 16% – schimbarea conductelor de termoficare şi 11% – construirea de parcări. Cei întrebaţi au mai indicat modernizarea străzilor din cartiere (8%), construirea de noi creşe (7%), dezvoltarea imobiliară (4%), construcţia unei săli polivalente (4 %) sau construcţia unui patinoar (2%).

Strategii de campanie și apelul lui Dan Cristian Popescu

Tema candidatului comun al coaliției PNL–USR rămâne deschisă. Liderul liberalilor, Ilie Bolojan, a declarat recent că „partidele din coaliție trebuie să analizeze la modul cel mai serios susținerea unui candidat, însă decizia trebuie luată pe baza analizelor sociologice”.

La rândul său, Ciprian Ciucu a afirmat la Digi24 că „datele trebuie discutate cu cei de la USR”, subliniind că nu se va grăbi să își anunțe candidatura. Președintele USR, Dominic Fritz, a confirmat existența unor discuții cu PNL pentru o eventuală candidatură comună.

Pe fondul acestor negocieri, Dan Cristian Popescu, consilier general al Municipiului București și candidat independent la Primăria Capitalei, a lansat un apel către contracandidați să renunțe la decontarea cheltuielilor de campanie din bani publici.

„Am spus că aleg să nu beneficiez de prevederile legale, din solidaritate cu toți cei afectați de politicile ‘amatorilor’ care ne conduc”, a declarat Popescu, precizând că își va finanța campania exclusiv din surse proprii.

USR, partidul preferat la Parlamentare

Întrebaţi ce partid sau alianţă ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, cei chestionaţi au răspuns: USR (25%), AUR (23%), PSD (20%), PNL (18%), PUSL (5%), SOS România (3%), PMP (2%), DREPT (2%), SENS (1%) iar 1% au indicat alt partid.

Sondajul a fost realizat între 22 și 30 august 2024, are o marjă de eroare de +/- 3,2% și este reprezentativ pentru populația adultă din București.