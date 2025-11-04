UPDATE – Acord în coaliţie pe reforma administraţiei: În jur de 13.000 de posturi reduse în administraţie ?

UPDATE – Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu s-a luat nicio decizie în ședința de marți a coaliției cu privire la administrația locală și centrală și nu s-a ajuns la o înțelegere pentru a fi concediați 13.000 de bugetari, așa cum au apărut unele știri în presă pe surse.

Grindeanu a fost întrebat ce s-a decis în mod concret în ședința coaliției de guvernare de marți.

‘Nu există ceva despre care să vă spun 100% că s-a luat decizie în coaliție astăzi. De aceea m-au mirat știrile pe care le-am văzut la vreo jumătate de oră după ce am ieșit din coaliție. Noi am spus următorul lucru și se spune acest lucru de vreo câteva săptămâni. Dacă vorbim de un pachet 3, trebuie să vorbim din administrația locală, în mod obligatoriu, PSD nu va accepta să discutăm doar de administrația locală, fără să discutăm de reduceri în administrația centrală. Și în al treilea rând, în mod obligatoriu trebuie să existe acel pachet de relansare economică. Astea sunt condiții pe care noi le-am spus de vreo lună și ceva – două. În al doilea rând, ceea ce am văzut că s-a dat pe surse, că s-a ajuns la un agreement, că să dăm afară 13.000 de oameni, că asta înseamnă reformă în administrație, nu e cazul, nu am discutat așa ceva, nu s-a ajuns la această concluzie. Nu s-a luat nici o decizie legată de aceste lucruri în ședința coaliției de azi’, a spus acesta la Antena 3.

Coaliţia de guvernare a ajuns, marţi, la un acord privind reforma administraţiei, astfel că pe administraţie reducerea ar urma să vizeze în jur de 13.000 de posturi, în jur de 10%, care poate reprezenta şi reducere de cheltuieli, nu doar de posturi. De asemenea, coaliţia a stabilit o reducere a numărului de parlamentari cu 10%, din 2028, au precizat surse politice pentru News.ro.

Potrivit acordului din coaliţie, la nivelul administraţiei locale reducerea de personal ar urma să fie de 13.000 de posturi. Reducerile nu se vor aplica la fel, în toate primăriile, în condiţiile în care sunt admnistraţii unde există o lipsă de personal.

De asemenea, la nivel central, reducerea ar urma să fie de 10%, în medie, care poate cuprinde nu doar disponibilizări ci şi reduceri de cheltuieli, la servicii şi bunuri.

Câteva domenii sunt excluse, respectiv Ministerul de Interne, MApN, educaţia, unde există un deficit de personal.

Coaliţia a mai stabilit că din următoarea legislatură, 2028, numărul de parlamentari să fie redus cu 10%. Unele judeţe vor avea mai mulţi parlamentari, conform numărului de locuitori, respectiv Ilfov şi diaspora.