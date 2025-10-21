Alegeri pentru Primăria Capitalei pe 7 decembrie

Liderii coaliției au decis, marți, ca alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului să fie organizate în 7 decembrie, au declarat surse politice.

De asemenea, PSD, PNL și USR vor merge cu candidați separați la urne. Guvernul condus de Ilie Bolojan ar urma să dea hotărârea de guvern (HG) privind data alegerilor, cel mai probabil în ședința ordinară de joi.

Daniel Băluță rămâne favorit în cursa pentru Primăria Capitalei, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS, în perioada 8–17 octombrie 2025. Cercetarea, realizată pe un eșantion de 1.072 de respondenți, reprezentativ pentru populația adultă a municipiului București, are o marjă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Intenția de vot pentru Primarul General al Capitalei

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, scorurile potențialilor candidați ar fi următoarele:

Daniel Băluță (PSD) – 25%

Cătălin Drulă (USR) – 18%

Ciprian Ciucu (PNL) – 18%

Anca Alexandrescu (independent) – 10%

Cristian Popescu Piedone (PNRR) – 9%

Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) – 5%

Mihai Enache (AUR) – 5%

Vlad Gheorghe (DREPT) – 3%

Ana Ciceală (SENS) – 3%

Altul – 4%

Dan Cristian Popescu, consilier general din partea PSD în Consiliul General al Municipiului București, ar putea intra în cursa pentru funcția de primar general, în contextul vacantării postului ca urmare a plecării lui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse apropiate scenei politice bucureștene. În luna august, el și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Capitalei. Dan Cristian Popescu susține că nu va deconta bugetul pentru campania electorală din banii publici. La acel moment, a încurajat și alti candidați să procedeze ca el.