AUR conduce detașat în intenția de vot pentru parlamentare. Polarizare accentuată între putere și opoziție – BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research, septembrie 2025

Conform celui mai recent BAROMETRU Informat.ro – INSCOP Research, ediția a III-a, realizat în perioada 1 – 9 septembrie 2025, partidul AUR își consolidează poziția de lider în preferințele electoratului, atingând un nivel de 40,8% din intențiile de vot.

Pe locul doi se află PSD, cu 17,9%, urmat de PNL – 15,2% și USR – 12,8%. Restul partidelor se situează mult în urma primelor patru: UDMR – 4%, POT – 3,3%, SOS România – 2,8% și SENS – 2,1%. Doar 0,6% dintre respondenți și-ar da votul pentru un independent sau alt partid.

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, subliniază că „datele arată consolidarea intenției de vot pentru AUR în jurul pragului de 40%. Se observă o ușoară creștere a intenției de vot pentru PSD, o scădere în cazul PNL și stagnare în cazul USR. Susținerea electorală cumulată pentru partidele coaliției guvernamentale (PSD, PNL, USR, UDMR) se apropie de 50%, în timp ce opoziția parlamentară (AUR, POT, SOS) se situează la circa 47%. Aceasta confirmă sedimentarea unei polarizări puternice între cele două blocuri politice.”

În privința participării la vot, 71% dintre români afirmă că „sigur” vor merge la urne (nivel 10 pe o scară de la 1 la 10). Doar 11% declară că „sigur nu” vor participa.

Metodologie: Sondajul a fost realizat prin interviuri telefonice (CATI), pe un eșantion de 1103 persoane, reprezentativ pentru populația adultă a României. Marja maximă de eroare este de ± 2,95%, la un nivel de încredere de 95%.

Barometrul este realizat lunar de INSCOP Research, la comanda platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group, cu scopul de a aduce în dezbaterea publică teme de interes național pe baza opiniei românilor.