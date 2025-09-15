Băsescu, despre incidentul din România cu drona rusească: Trebuia doborâtă

Traian Băsescu a afirmat, duminică seară, despre incidentul cu drona rusească intrată neautorizat în spaţiul aerian românesc, că aceasta trebuia doborâtă. „Mai bine decât F-16, puteau fi folosite mult mai eficient unităţile de luptă Ghepard, destinate atacurilor antiaeriene”, a punctat Băsescu. Potrivit acestuia, a fost o greşeală că nu i s-a demonstrat Rusiei că poate fi lovită drona. În opinia fostului preşedinte, cel mai mare risc acum este „decredibilizarea capacităţii de apărare a ţării”, în condiţiile în care „această dronă ne-a fost trimisă ca să ne testeze”. Băsescu spune că modul de reacţie al Armatei Române „nu face decât să pună sub semnul intrebării şi pentru aliaţi, şi pentru ruşi, dar mai ales pentru populaţie capacitatea acesteia de a lichida astfel de riscuri”.

Traian Băsescu a declarat, duminică, la Digi24, în legătură cu modul în care a fost gestionată situaţia cu drona intrată, sâmbătă, în spaţiul aerian al României, în nordul judeţului Tulcea, că autorităţile au dovedit „neputinţă”.

„Putin ne trimite o dronă care se plimbă 49 de minute în spaţiul aerian al României. Noi ridicăm avioane F-16 şi spre sfârşitul misiunii vin să le înlocuiască şi două Eurofighter germane pentru o tiriplice de dronă care trebuia doborâtă în primele minute după ce a intrat în spaţiul aerian al României, pentru că a fost recunoscută ca fiind o dronă. Cel mai mare risc acum este decredibilizarea capacităţii de apărare a ţării, ori faptul că noi n-am doborât această dronă care ne-a fost trimisă ca să ne testeze nu face decât să pună sub semnul intrebării şi pentru aliaţi, şi pentru ruşi, dar mai ales pentru populaţie capacitatea Armatei Române de a lichida astfel de riscuri”, a declarat, duminică seară, fostul preşedinte Traian Băsescu.

Acesta a precizat că, „dincolo de greoaiele F-16”, România dispune de unităţi de luptă Ghepard primite din Germania, care puteau fi folosite „mult mai eficient”.

„Avem artilerie antiaeriană. Putem folosi mult mai eficient decât F 16 unităţile de luptă Ghepard, care sunt destinate atacurilor aeriene. Eu nu spun că avem mari unităţi cu maşini de luptă Ghepard, dar măcar două-trei maşini de luptă puteau fi amplasate pe zona de nord a judeţului Tulcea pe unde au mai intrat drone de la ruşi. Sunt maşini de luptă care au o cadenţă de tragere de 500 de proiectile pe minut si care sunt făcute pentru a lovi ţinte aeriene. Au capacitatea să depisteze ţinta la 15 kilometri şi o pot lovi eficient de la 5,5 kilometri. O dronă nu zboară la 5.000 de metri altitudine, deci este uşor de doborât. Eu am văzut aceste maşini de luptă formidabile. În concluzie, drona trebuia doborâtă”, a precizat Băsescu.

În opinia fostului preşedinte, a fost „o greşeală” că nu i s-a demonstrat Rusiei că poate fi lovită drona.

Întrebat dacă în astfel de cazuri decizia este una politică sau este cum spune ministrul Apărării că primeşte aprobare pilotul, dar decizia îi aparţine acestuia, Băsescu a răspuns: „Mă îndoiesc că Armata a făcut un soi de sindicat şi zice:« ar fi bine să o dăm jos, dar dacă voi credeţi că nu e bine să o dăm jos, atunci să nu dăm jos drona»… Ei, cum ar suna o asemenea discuţie când vorbim de armată? În Armată, e consemnul precis. Intră în spaţiul aerian neautorizat, o dobori şi cu asta ai terminat bâlciul, pentru că altfel înfiinţăm sindicatul de luptă în spaţiul aerian şi întâi facem o şedinţă de sindicat şi pe urmă luăm o decizie şi îi arătăm noi apoi lui Putin ce decizii am luat… Desigur, glumesc. Nu există aşa ceva! Deci am lucrat, m-am format în structură piramidală în care nu există variante pentru subordonat. El are de îndeplinit o misiune: dobori obiectul care intră neautorizat în spaţiu. Nu-i poţi da unui pilot ordin: Doboară-l, dar vezi, dacă nu e cazul nu-l mai doborî, pentru că aici e vorba de o decizie”.

Fostul preşedinte spune că, având „războiul la graniţă”, nu crede că trebuie să se ia aprobări de fiecare dată ca să fie doborâte drone, ci trebuie dat un consemn general.

”Apar drone neautorizate în spaţiul aerian, se doboară. Punct. Deci nu mai trebuie să ridicăm F-16 şi să-i punem şi pe nemţi cu Eurofighter-ele lor şi să alergăm ca bezmeticii după o dronă care s-a plimbat 50 de minute în spaţiul nostru aerian”, a spus Băsescu.

El a adăugat că în armată nu se pot da ordine relative de genul: „Vedeţi ce-i cu drona şi vedeţi voi cum faceţi”.

„Asta e exclus. Ordinul este în armată: e o dronă, doborâţi-o sau e o dronă, lăsaţi-o, dar nimic nu se relativizează în astfel de situaţii. Iar în al doilea rând, asta e o demostraţie – cel puţin, aşa şi-o notează şi aliţii, şi ruşii: România nu prea e capabilă să ne doboare dronele”, a punctat Băsescu.

El mai spune că, dacă România se „pricopseşte” într-o noapte cu 100 de drone, „e în mâna noastră că nu avem cu ce să ne descurcăm”.

Fostul preşedinte consideră că nici în Polonia „reacţia nu a fost grozavă”, în condiţiile în care polonezii „au doborât doar 4, iar pe altele le-au doborât olandezii cu avioane F-35”.

„Cred că Putin, nu zic că a constantat incapacitatea de acţiona, dar în mod cert va şti că ne trebuie un timp destul de îndelungat până ne facem achiziţiile şi noi, şi polonezii, cu care să facem faţă unui atac cu drone”, a mai spus Băsescu.

Într-o postare pe Facebook, fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat, referindu-se la alegerile parlamentare din 28 septembrie, din Republica Moldova, că pe 28 septembrie, seara, ”Putin şi ai lui pot fi la graniţa României”, subliniind că viitorul Republicii Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul celor din diaspora.

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că a discutat cu „colegii” implicaţi în operaţiunea de sâmbătă seară, chiar şi cu pilotul care a condus formaţia de aeronave F-16 ridicate de la sol după ce o dronă rusească a pătruns neautorizat în spaţiul naţional.

Potrivit lui Moşteanu, piloţii „au avut autorizarea să doboare drona”, însă atunci când au avut „contact direct au evaluat riscurile colaterale şi au decis să nu deschidă focul”.

„E o decizie de profesionalism şi responsabilitate”, a punctat Moşteanu.

Ministrul a precizat că aprobarea doborârii dronelor „este dată de comandantul militar al operaţiunii”.

Ministerul Apărării Naţionale a informat, sâmbătă seară, că două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat la ora 18.05 pentru monitorizarea situatiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre şi după ce Forţele Aeriene au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional. Moşteanu a precizat că este vorba despre „o dronă rusească” şi că România „îşi apără spaţiul aerian” şi „rămâne vigilentă în faţa agresiunii ruseşti”.

ISU Tulcea a emis două mesaje RO-Alert despre psobilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, fiind îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie.

Potrivit primului alineat al articolului 21 din Legea 73 privind controlul utilizării spaţiului aerian naţional, aeronava fără pilot la bord care trece ilegal frontiera de stat a României şi zboară în spaţiul aerian naţional fără autorizare poate fi distrusă, neutralizată sau poate fi preluat controlul asupra acesteia.

„Măsurile prevăzute la alineatul 1 sunt luate cu mijloace adecvate, în raport cu nivelul ameninţării, în limitele dreptului internaţional aplicabil, după ce au fost luate în considerare toate circumstanţele specifice ale evenimentului şi, ţinând cont de prioritatea protejării vieţii persoanelor, ultima soluţie posibilă dispusă fiind distrugerea aeronavei fără pilot la bord care utilizează neautorizat spaţiul aerian naţional”, menţionează alin. 2 al articolului 21.

Articolul 22 prevede că împotriva sistemelor de aeronave fără pilot la bord care desfăşoară activităţi de zbor intrate neautorizat în spaţiul aerian naţional pot şi luate măsuri noncinetice – detectarea aeronavei fără pilot la bord, preluarea controlului sau neutralizarea prin dezactivarea funcţiilor de comandă/control sau de comunicaţii şi cinetice: imobilizarea sau distrugerea aeronavei fără pilot la bord.