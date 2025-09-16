Acasa Actualitate-InternaPolitica interna Bătălia pe ciolanul puterii. Fritz: USR îi revin 20% din numiri

Bătălia pe ciolanul puterii. Fritz: USR îi revin 20% din numiri

Dominic Fritz, liderul USR, s-a plâns din nou, marți, că partidul său nu primește destule funcții în actuala guvernare, deși – susține el – i s-ar cuveni o cotă de 20% din numirile politice. Cu un ton de nemulțumire, primarul Timișoarei a criticat faptul că această pondere nu este respectată, ca și cum reforma promisă de USR s-ar reduce, de fapt, la niște funcții bine plătite pentru ai lor.

„Avem un protocol de coaliție în care este foarte clar prevăzut că ponderea fiecărui partid se reflectă și în numirile politice”, a declarat Fritz, invocând posturi precum secretari de stat, prefecți sau șefi de agenții – funcții vizate acum intens de USR. Practic, partidul se arată mai preocupat de împărțirea funcțiilor decât de reforme reale.

Mai mult, Fritz a vorbit despre „durerea” celor care trebuie să cedeze posturi în favoarea USR, afirmând, senin, că „o să treacă peste” – o afirmație cinică, care arată clar că miza e accesul la resurse și influență, nu competența.

Liderul USR a ținut să sublinieze că ponderea de 20% „nu este negociabilă”, de parcă lupta pentru funcții ar fi o prioritate națională. Discuțiile actuale nu sunt despre politici publice sau proiecte pentru cetățeni, ci despre cine unde își instalează oamenii de partid.

USR pare mai preocupat să-și planteze „oamenii competenți” în fotolii calde decât să dovedească în mod real că este un altfel de partid. Iar insistența cu care Dominic Fritz cere posturi trădează un adevăr incomod: reforma promisă de USR arată, în practică, ca o bătălie clasică pentru ciolan.

