Bolojan: Au fost adoptate 5 din cele 6 pachete; măsurile privind administrația publică – discutate duminică

Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat că în ședința extraordinară a Guvernului de vineri au fost adoptate cinci dintre proiectele legislative care fac parte din pachetul 2 de reforme.



Cel de-al șaselea pachet, cel referitor la administrația publică, urmează să fie discutat duminică.

Ilie Bolojan și-a exprimat încrederea că până la finalul săptămânii viitoare toate cele șase pachete vor fi aprobate prin asumarea răspunderii.

‘Am încheiat o ședință de guvern extraordinară în care pe ordinea de zi au fost cinci din cele șase pachete, pe care ni le-am propus să le adoptăm prin procedura de asumare a răspunderii. Cel de-al șaselea, pachetul pentru administrație publică, urmează să fie discutat duminică, când foarte probabil vom avea o nouă ședință de guvern, în așa fel încât să urmeze și acest domeniu procedura de asumare a răspunderii, pentru ca la finalul săptămânii viitoare toate cele șase pachete să poată fi adoptate’, a spus Bolojan, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

Vârsta de pensionare pentru magistrați va crește treptat la 65 de ani, iar pensia procurorilor și judecătorilor nu va depăși 70% din ultimul salariu, potrivit proiectului de lege adoptat vineri de Executiv, a declarat, vineri, premierul Ilie Bolojan, în cadrul unui briefing de presă.

‘Acest proiect de lege rezolvă două din cele trei probleme majore care țin de partea de eficiență și de echitate a acestui domeniu, respectând independența Justiției’, a spus șeful Executivului.

El a apreciat că situația până în acest moment a dus la ‘acumulări negative’, dând exemplu faptul că pensionarea la o vârstă a unei maturități profesionale ‘nu mai poate continua’.

‘Când ai 48 de ani, când ai maturitatea profesională, poți să asiguri pentru mulți ani înainte servicii publice pentru cetățenii țării noastre. Practic, acest proiect prelungește vârsta de pensionare la vârsta standard, până la 65 de ani, și acordă o perioadă tranzitorie în așa fel încât vârsta de pensionare să crească treptat în următorii zece ani, așa cum este propus în acest pachet’, a arătat el.

Pachetul legislativ care privește Justiția abordează și valoarea pensiei în magistratură.

‘Am avut o situație anormală, care nu se regăsește nicăieri în sistemul de pensii general, nici în România, nici în alte țări europene, și anume ca valoarea pensiei să fie egală cu ultimul salariu în plată’, a arătat șeful Executivului, care a afirmat că, în prezent, pensia unui procuror sau judecător poate ajunge până la 6.000 de euro.

‘În formula propusă de lege pensia în magistratură nu va putea depăși valoarea de 70% din ultimul salariu’, a spus el, adăugând că aceasta este cea mai mare pensie dintre toate categoriile de muncă în domeniul public, dar aceasta este o formulă ‘mult mai echitabilă’.