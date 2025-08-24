Care sunt politicienii cei mai bine clasați pentru funcția de primar general al Capitalei

Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, ar câștiga funcția de primar general cu 24%, în timp ce Cătălin Drulă (USR) s-ar clasa pe locul 2 cu 20%, iar Cristian Popescu Piedone (PUSL) și Ciprian Ciucu (PNL) ar lua fiecare 11%, potrivit unui sondaj CURS publicat duminică.

Potrivit casei de sondare, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Primăria Generală a Capitalei, Anca Alexandrescu, realizatoare Realitatea TV, (independentă) ar obține 9% din voturi, Octavian Berceanu (REPER) 7%, Mihai Enache (AUR) 6%, Diana Șoșoacă (SOS) 5%. Pe ultimele locuri din clasament s-ar situa Vlad Gheorghe (DREPT) și Ana Ciceală (SENS), cu câte 3%.

Dacă duminica viitoare ar fi alegeri locale, bucureștenii ar vota cu următoarele partide:

USR (23%),

PSD (21%),

AUR (18%),

PNL (14%),

POT (7%),

PUSL (6%),

SOS România (5%),

REPER (4%).

Majoritatea bucureștenilor (47%) consideră că alegerile pentru postul lăsat vacant de Nicușor Dan ar trebui organizate în 2026, invocând lipsa de bani.

Pentru 26%, organizare alegerilor locale în Capitală nu este o prioritate și poate să rămână interimatul în timp ce aproape un sfert apreciază că este nevoie de alegerea unui nou edil cât mai curând.

Sondajul, de tip Omnibus, a fost realizat pe 1.100 de persoan, față-în-față, la domiciliul respondenților, în perioada 12-22 august. Studiul are o marjă de eroare de 3%, la un nivel de încredere de 95%.

Guvernul Bolojan nu a decis când vor fi organizate alegerile pentru Primăria Capitalei. În acest timp, mai mulți lideri din USR și PNL au discutat despre posibilitatea unui candidat comun, însă nu s-a luat o decizie în acest sens.

Data exactă pentru alegerile pentru Primăria Capitalei urmează să fie stabilită de coaliția de guvernare. Potrivit lui Cătălin Drulă, scrutinul ar putea avea loc în luna noiembrie 2025.

Pentru funcție s-au mai înscris public, până acum, Octavian Berceanu, Ana Ciceală, Dan Trifu, vicepreședintele fundației Eco-Civica, și Dan Cristian Popescu, fost viceprimar al Sectorului 2, în prezent consilier general ales pe listele PSD.