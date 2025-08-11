Ce condiții a pus PSD pentru a reveni la ședințele coaliției

Partidul Social Democrat condiționează participarea la ședințele coaliției de adoptarea pachetului pentru eliminarea privilegiilor, de discuții pe rectificarea bugetară, în vederea continuării investițiilor, a transmis președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

‘PSD condiționează participarea la ședințele coaliției de următoarele lucruri: în primul rând, adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor, asta incluzând pensii speciale, reduceri de agenții, atât la nivel central, cât și la nivel județean, pentru că avem, de exemplu, foarte multe direcții regionale care nu-și mai au rostul, ca să dau un exemplu, reducerea numărului de membri în consiliile de administrație, reducerea indemnizațiilor și toate lucrurile legate de eliminarea privilegiilor. În momentul în care toate aceste lucruri vor fi adoptate, PSD revine la ședințele coaliției’, a declarat Sorin Grindeanu, luni, după ședința Biroului Permanent Național al PSD.

El a precizat că PSD cere întâlniri cu reprezentanții Ministerului de Finanțe pentru a vedea o execuție la zi a bugetului de stat și pentru a discuta despre rectificarea de buget.

‘De ce? Pentru că este absolut necesar de a vorbi de investițiile mari și mici, fie că vorbim de investițiile în autostrăzi, spitale și toate obiectivele mari, fie că vorbim de Anghel Saligny și de CNI ‘, a adăugat Grindeanu.

De asemenea, orice aspect legat de buget și rectificare trebuie discutat în contextul unor măsuri care, din perspectiva PSD, ar necesita o regândire în domeniul educației, a subliniat el.

‘Odată ce aceste lucruri vor continua și vor fi asigurate finanțări pentru ‘Anghel Saligny’ și pentru investiții, vom trece la etapa a III-a, cea legată de măsuri despre care se tot discută – pe sănătate, pe administrație, pe măsuri fiscale, plus măsuri pentru relansarea economiei, măsuri pentru reindustrializarea României. Astea sunt condițiile pe care PSD le are astăzi, astea sunt condițiile care au fost adoptate în unanimitate de către colegii mei, astăzi, la propunerea mea, în ședința Biroului Permanent Național’, a spus Grindeanu.

El a punctat că pachetul de eliminare a privilegiilor poate fi adoptat urgent prin asumarea răspunderii Guvernului în Parlament.

‘Dacă vorbim de un pachet de eliminare a privilegiilor, mâine poate fi adoptat acest lucru prin asumarea răspunderii’, a afirmat Grindeanu.

Președintele interimar al PSD a precizat că-l va informa și pe premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, cu privire la deciziile luate de social-democrați, întrebat dacă a discutat cu acesta pachetul privind privilegiile.

‘ Eu prima oară am discutat cu colegii mei din PSD și asta este linia pe care o adoptă PSD astăzi și mă voi auzi și îi voi transmite, bineînțeles, premierului, după aceste declarații de presă, ceea ce PSD a hotărât azi în unanimitate ‘, a afirmat Grindeanu.

”Astea sunt condiţiile pe care PSD-ul le are astăzi. Astea sunt condiţiilor care au fost, sau punctul de vedere, care au fоst adoptate în unanimitate de către colegii mei, astăzi, la propunerea mea, în şedinţa biroului”, a mai declarat Grindeanu.

Întrebat dacă, în aceste condiţii, coaliţia este în stand-by, liderul interimar al PSD a declarat: ”Aşteptăm cât mai rapid să fie adoptat, mâine dacă se poate, acel pachet de eliminare a privilegiilor şi am detaliat, după care vom avea aceste întâlniri sau în timpul acesta vom avea această întâlnire cu Ministerul de Finanţă pentru a discuta despre investiţii, despre execuţia la zi, despre Anghel Saligny, despre marile proiecte, despre educaţie, fiindcă e vorba şi de un efort bucetar şi în acea zonă, după care vom reveni”.

Când i s-a atras atenţia că nu există bani pentru Programul Anghel Saligny, Grindeanu a afirmat: ”Eu cred că trebuie să discutăm cu datele şi ştiu că trebuia să discutăm cu datele pe masă. În acest moment am enunţat foarte clar care sunt priorităţile PSD”.