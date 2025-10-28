Consiliul Politic Național al PSD a validat candidaturile lui Daniel Băluță și Marcel Ciolacu

Consiliul Politic Național al PSD a validat, marți, candidatura lui Daniel Băluță pentru Primăria Capitalei și pe cea a lui Marcel Ciolacu pentru președinția Consiliului Județean Buzău, a anunțat președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu.



‘Am avut ședința Consiliului Politic Național, forul statutar care validează candidaturile Partidului Social Democrat atât la funcțiile de președinte de Consiliu județean, cât și la funcția de primar al municipiilor reședință de județ sau primar al municipiului București. Am supus atenției colegilor din CPN, în primul rând, propunerea care a venit din partea Organizației de București ca Daniel Băluță să fie candidatul PSD la Primăria Municipiului București, în unanimitate, colegii din CPN au validat această propunere. De asemenea, colegii din CPN au validat propunerea, ca urmare a deciziei doamnei Gabriela Firea pe care o știți, ca Daniel să preia interimar și conducerea PSD București. De asemenea, acest lucru a fost validat în unanimitate. Am supus atenției validarea candidaturii domnului Marcel Ciolacu pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău. A fost validată și această propunere’, a informat Grindeanu, la sediul central al PSD.

PSD va avea candidați și în celelalte 12 localități în care se organizează alegeri pe 7 decembrie, a precizat liderul social-democrat.