Cotroceni, între reformă şi stabilitate: Grindeanu cere „reformă cu cap, nu cu toporul”, Bolojan avertizează că soliditatea coaliţiei va fi testată la moţiuni de cenzură, opoziţia pregăteşte patru iniţiative, iar tema pensiilor magistraţilor inflamează scena politică

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre liderii coaliţiei şi preşedintele Nicuşor Dan nu a fost tensionată şi s-a discutat atât despre coaliţie în general, cât şi despre reforma în administraţie. Liderul social-democrat crede că aceasta trebuie făcută „cu cap şi nu cu toporul”.

Sorin Grindeanu a vorbit, marţi seară, la România TV, despre întâlnirea preşedintelui Nicuşor Dan cu liderii coaliţiei: „Nu foarte lungă. Pot să spun că astăzi a fost în jur de două ore şi n-aş spune tensionată”. Grindeanu a explicat că s-a discutat în general despre coaliţie, dar şi despre reforma administraţiei.

„Acum există două viziuni diferite. Eu cred şi noi credem – şi nu doar Partidul Social Democrat – că reforma administraţiei locale trebuie făcută cu cap şi nu cu toporul. PSD susţine pe deplin angajamentul de a face o reformă reală (…) dar reformă şi nu concedieri. Sunt două lucruri total diferite”, a afirmat Grindeanu.

Potrivit acestuia, „nu poţi să intitulezi concedierele ca reformă”. „Când vorbeşti doar de concedieri în termen de reformă, atunci eu nu cred că faci mare lucru. De aceea, noi am spus că o tăiere liniară nu ar ţine cont până la urmă de realităţile din teren şi va lovi direct în comunităţile mici, unde, dacă disponibilizezi 2-3 oameni, asta poate însemna dispariţia contabilităţii, a urbanismului sau chiar a asistenţei sociale. De aceea, azi, la Cotroceni, majoritatea perioadei – de două ore şi ceva, s-au prezentat diverse propuneri şi noi am lăsat un material din acest punct de vedere preşedintelui Nicuşor Dan, o reformă pe care noi o considerăm o soluţie mai echilibrată”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Planul PSD prevede reducere de 25% a posturilor ocupate, dar etapizat, cu evaluări din 6 în 6 luni şi cu „o plasă de siguranţă” pentru comunităţile mici sub 1.500 de locuitori care trebuie să aibă minim 8-10 funcţionari care să asigure funcţionarea de bază a unei primării. UAT-urile mari, potrivit lui Grindeanu, pot să-şi pună o ţintă, de exemplu şapte funcţionari la mia de locuitori.

„O altă chestiune care ţine de reformă şi nu de concedieri, fiindcă sunt două lucruri diferite, poate să fie partea care ţine de digitalizare. Cu cât faci mai multă digitalizare într-o primărie, poţi să reduci până la urmă din personal. Şi aici putem să discutăm multe lucruri şi am mers cu propuneri concrete din partea noastră”, a mai declarat Grindeanu.

Potrivit acestuia, „România reală, nu aia din birou, are judeţe şi oraşe diferite”. Grindeanu crede că a tăia la fel peste tot duce la „dezechilibre regionale”. Liderul interimar al PSD, care a afirmat că într-o săptămână cifrele despre care s-a discutat s-au schimbat de patru ori, crede că trebuie ca toate cifrele şi toate situaţiile concrete să fie analizate corect şi cu timp: „Să stăm 2-3 săptămâni să lucrăm pe aceeaşi bază cu toţii (…) Dacă ne ducem şi facem reduceri fără să avem o grilă care să se aplice în acelaşi mod la toată lumea, s-ar putea să scădem cheltuielile de personal, aşa contabil vorbind, dar să crească cheltuieliile la bunuri şi servicii şi să nu rezolvăm absolut nimic”.

Grindeanu a precizat că grupul de lucru constituit după discuţia cu preşedintele Nicuşor Dan va analiza cifrele şi va face o propunere concretă în următoarele două săptămâni.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că relaţia cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu toţi preşedinţii partidelor de coaliţie este una bună, pentru că a încercat întotdeauna să crească încrederea între oameni care sunt obligaţi să lucreze unii cu alţii.

„Relaţia cu domnul preşedinte şi cu toţi preşedinţii partidelor de coaliţie este una bună, pentru că eu am încercat întotdeauna să cresc încrederea între oameni care sunt obligaţi să lucreze unii cu alţii, am încercat să respect partenerii, să respect funcţia prezidenţială şi să colaborăm în aşa fel încât, acolo unde avem responsabilităţi partajate sau complementare, cum este cazul să spunem pe politica de aderare, pe politica externă, pe reprezentarea la Consiliul European, să putem colabora cu domnul preşedinte, în aşa fel încât în condiţiile date să obţinem maxim posibil pentru România în oricare din situaţiile în care trebuie să reprezentăm ţara”, a declarat premierul Ilie Bolojan, la Digi24.

Întrebat dacă Nicuşor Dan i-a cerut relaxarea pachetului legislativ care îi privea pe magistraţi, premierul a spus că preşedintele a avut un punct de vedere legat de pachetul privitor la magistraţi, „spunând că datorită efortului mare pe care îl fac, din punct de vedere al numărului mare de dosare pe care îl gestionează, s-ar fi putut gândi o perioadă de tranziţie mai lungă, de la actuala vârstă de pensionare, la vârsta standard de pensionare”.

„Ca să poţi face modificări, de exemplu, la un proiect de lege, trebuie să respecti o anumită procedură. Noi am pus în consultare un proiect, l-am trimis pentru avizare la CSM în forma în care l-am pus în dezbatere şi în condiţiile în care am fi făcut ceva modificări, am fi riscat să îi creăm vulnerabilităţi de constituţionalitate. Orice modificare putea fi făcută dacă atunci când am depus proiectul la Parlament ne-ar fi venit vreun amendament, în care să se prevadă această propunere. Cum n-a venit un astfel de amendament, proiectul a rămas aşa cum a fost”, a menţionat Bolojan.

El a subliniat că personal consideră că proiectul vine şi corectează nişte lucruri negative care au fost adunate în timp şi stabileşte condiţii de tip european în ceea ce priveşte drepturile la pensia de magistraţilor.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, despre soarta coaliţiei şi dacă va mai dura aceasta, că el îşi doreşte să asigure stabilitatea guvernării ţării, nu pentru ca Bolojan să rămână premier, pentru că e o apăsare foarte mare şi eşti pus să iei decizii pe care nu le iei cu inima uşoară, ci pentru că stabilitatea politică este unul din indicatorii după care este percepută încrederea într-o ţară.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat la Digi24 dacă va rezista actuala coaliţie de guvernare. „Eu doresc să asigurăm stabilitatea guvernării ţării. Nu pentru ca Bolojan să rămână premier, să ne înţelegem bine, că e o apăsare foarte mare şi eşti pus să iei decizii pe care nu le iei cu inima uşoară, ci pentru că stabilitatea politică este unul din indicatorii după care este percepută încrederea într-o ţară. Atunci când orice agenţie de rating, când orice companie care vine în România, unii vor să verifice în ce măsură suntem o ţară sigură să ne cumpere eurobondurile, unii vor să investească în România, se uită la tabloul unei ţări, se uită şi la stabilitatea guvernării”, a spus premierul.

El a continuat, arătând că, „dacă există o guvernare care este predictibilă în acţiune, deci este stabilă, care îşi respectă angajamentele, care face ceea ce spune şi face lucrurile cât mai corect posibil, în condiţiile date, atunci ţara respectivă este de încredere”. „Deci ratingul de ţară este influenţat într-o manieră puternică de stabilitatea şi de politicile pe care coaliţia de guvernare le anunţă şi le pune în practică”, a subliniat şeful Executivului.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, despre criticile că nu mai e liberal, că măsurile de corectare a deficitului nu le poţi lua într-o cheie ideologică şi nu a fost timp de abordări doctrinare, pentru că a preluat această responsabilitate într-o situaţie în care lucrurile nu arătau bine. El a menţionat că întotdeauna când a fost pe funcţie publică, a avut o ordine de priorităţi, pe primul loc ţara, pe locul 2 comunitatea, şi abia pe locul 3 partidul şi persoana sa.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat la Digi24 cum comentează criticile care i se aduc că nu mai este liberal pentru că măsurile pe care le-a luat nu sunt liberale. „Măsurile de corectare a deficitului nu le poţi lua într-o cheie ideologică. Sigur, ideal, dacă ar fi să judecăm dintr-un punct de vedere de centru-dreapta, pe care eu îl reprezint, ar fi trebuit ca prima dată să ne reducem cheltuielile la maxim şi doar dacă nu putem din reducerea de cheltuieli să ne echilibrăm bugetul, să încercăm să creştem veniturile sau să eşalonăm investiţiile. Dar n-a fost timp de abordări doctrinare, pentru că am preluat această responsabilitate într-o situaţie în care lucrurile nu arătau bine, în care urmau nişte evaluări pentru România şi a trebuit să luăm măsuri excepţionale într-o situaţie excepţională şi să facem nişte corecţii care să dea încredere agenţilor care urmăresc ceea ce se întâmplă în România, că nu ne prăbuşim din punct de vedere bugetar şi luăm măsuri de corecţie, în aşa fel încât situaţia să nu fie mult mai gravă. Şi asta am făcut. Deci, în astfel de situaţii grave, faci ceea ce trebuie pentru ţară”, a spus Bolojan.

El a adăugat că întotdeauna când a fost pe funcţie publică, a avut o ordine de priorităţi. „Pe primul loc ţara, pe locul 2 comunitatea, şi abia pe locul 3, vin partidul, vine persoana ta. Când eşti pe o astfel de funcţie, când ai onoarea şi responsabilitatea să fii primar într-un mare oraş, preşedinte de Consiliu Judeţean, premier, atunci anii tăi sunt dedicaţi şi trebuie să faci maxim posibil, în condiţiile date”, a completat premierul.

Premierul Ilie Bolojan a apreciat, marți, după mai multe zile de tensiuni în Coaliție, în urma cărora a amenințat cu demisia, că soliditatea actualei coaliţii de guvernare va fi testată la moțiunile de cenzură anunțate de Opoziție, relatează Agerpres.

„Atunci când faci o reducere de cheltuieli, indiferent cum faci lucrurile, nu eşti aplaudat. Probabil că vom avea moţiuni de cenzură sau moţiune de cenzură depusă. Aşa înţeleg că va urma să se întâmple şi vom vedea soliditatea coaliţiei la votul pentru moţiunea de cenzură.”, a spus prim-ministrul.

Ilie Bolojan a mai declarat la Digi24 că măsurile adoptate în această perioadă nu sunt populare şi că, din acest motiv, „nu este uşor să armonizezi patru partide plus grupul minorităţilor să susţină proiecte delicate”.

„Trebuie să recunoaştem că nu e uşor să armonizezi patru partide plus grupul minorităţilor să susţină proiecte delicate. Şi dacă ar fi un singur partid, ar fi delicat să le pui în practică, pentru că ele înseamnă tot felul de constrângeri, dar nu legate de un partid sau de altul, ci pur şi simplu înseamnă un deranj, înseamnă lucruri care nu sună bine, înseamnă că nu dai veşti bune. Şi vedeţi că de multe ori pari singur, pentru că atunci când dai veşti care nu sună bine, nu se înghesuie nimeni să le susţină. Dacă sunt veşti bune, acolo sunt mai mulţi oameni care le susţin, care le dau”, a afirmat şeful Executivului.

Opoziția are la dispoziție trei zile, de la momentul angajării răspunderii Guvernului pe pachetul 2 de măsuri, ca să depună moțiune de cenzură. AUR a anunțat deja că va depune patru moțiuni de cenzură. Opoziția este de acord cu una dintre legile adoptate de Guvernul Bolojan, cea care vizează pensiile magistraților.