Dan Cristian Popescu acuză presiuni politice și anunță că nu se retrage

Candidatura independentului Dan Cristian Popescu la funcția de primar general al Municipiului București pentru alegerile parțiale din 7 decembrie 2025 a devenit subiectul unor controverse, după ce acesta a acuzat public tentative de blocare a accesului său în competiție. În mai multe postări pe rețelele de socializare, Popescu susține că i-a fost „amânată” validarea candidaturii și că se încearcă „privarea dreptului constituțional” de a participa la alegeri.

„Nu este prima dată când drumul unui independent este făcut mai greu”, afirmă acesta, exprimându-și surprinderea față de amânarea validării. Cu toate acestea, insistă că nu va renunța: „Să știți ceva: nu mă opresc.”

Popescu subliniază că a respectat legea, a depus documentele în termen și a strâns „peste 27.000 de semnături cu oameni, cu voluntari, cu energie și suflet – fără mașinării de partid, fără bani publici, fără privilegii”. Mai exact, 27.514 semnături au fost depuse odată cu candidatura sa, pentru care transmite „mulțumiri pentru fiecare om care a avut încredere”.

Candidatul independent consideră că orice încercare de eliminare prin proceduri administrative reprezintă o lovitură nu doar împotriva lui, ci împotriva dreptului bucureștenilor de a avea o competiție corectă și de a-și alege liber primarul. „Eu nu cer privilegii. Cer doar respectarea Constituției și a regulilor democratice”, a declarat el.

În ciuda obstacolelor, Popescu își reafirmă determinarea: „Pentru unii, amânarea este o tactică. Pentru mine, este doar încă un pas pe care îl trec.” Acesta afirmă că Bucureștiul are nevoie de transparență, corectitudine și perseverență, valori pe care spune că le reprezintă.

„Drumul abia începe”, transmite Dan Cristian Popescu. „Bucureștiul merită mai mult, iar eu continui să lupt pentru asta: cu seriozitate, cu respect și cu sprijinul vostru.”

Postările sale au generat numeroase reacții online, marcând un început tensionat al unei curse electorale în care un candidat independent încearcă să-și mențină locul în fața unor presiuni pe care le consideră nejustificate.