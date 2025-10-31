Dan Cristian Popescu cere digitalizarea și accesibilizarea procesului de strângere a semnăturilor pentru candidați: „Democrația trebuie să fie accesibilă tuturor”

Dan Cristian Popescu, candidat independent la funcția de primar general al Municipiului București la alegerile parțiale din 7 decembrie 2025, a publicat astăzi un mesaj pe pagina sa de Facebook în care solicită modernizarea modului de strângere a semnăturilor de susținere pentru candidați.

În mesajul său, Popescu atrage atenția asupra faptului că, în anul 2025, legislația impune ca aceste semnături să fie colectate exclusiv pe suport de hârtie, o procedură pe care o consideră învechită și discriminatorie.

„Strângerea de semnături pentru o candidatură se poate face doar pe hârtie, în mod fizic. Asta limitează participarea oamenilor, îngreunează procesul și, mai ales, exclude o parte semnificativă a românilor – în special persoanele cu dizabilități de vedere sau mobilitate”, a scris candidatul.

Dan Cristian Popescu propune două măsuri concrete:

Posibilitatea depunerii semnăturilor de susținere și în format digital, prin platforme securizate, similare celor utilizate pentru semnarea documentelor electronice. Introducerea formularelor pentru strângerea de semnături și în format Braille, pentru a permite persoanelor nevăzătoare să participe direct la procesul democratic.

„Nu cer un privilegiu. Cer doar ca democrația să fie accesibilă tuturor. Este timpul ca România să facă un pas firesc spre normalitate, tehnologie și incluziune”, a mai adăugat Popescu.

Popescu își încheie mesajul cu un apel la solidaritate civică, invitând cetățenii să distribuie inițiativa și să susțină schimbarea regulilor „în favoarea oamenilor, nu împotriva lor”.