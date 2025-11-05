Drulă, încurcat de sensuri unice? USR confundă populismul cu administrația serioasă

După ce Dan Cristian Popescu, consilier general și candidat independent la Primăria Capitalei, a propus introducerea unei taxe de acces pentru mașinile înmatriculate în afara Bucureștiului și a județului Ilfov, Cătălin Drulă a reacționat nervos, catalogând măsura drept „populism dus în exces”.

În timp ce Popescu vorbește despre echitate și despre nevoia ca cei care folosesc zilnic infrastructura orașului să contribuie la întreținerea ei, liderul USR pare să vadă doar o „vânătoare de străini de număr”. O interpretare cel puțin curioasă, având în vedere că în marile capitale europene — de la Londra la Milano — sistemele de taxare diferențiată funcționează de ani buni și nu au fost niciodată considerate neconstituționale.

„Folosești orașul, contribui la întreținerea lui”, spune Dan Cristian Popescu, amintind că Bucureștiul suportă zilnic sute de mii de mașini venite din alte județe, care aduc poluare, aglomerație și uzură, fără să contribuie la costurile de reparație și întreținere. Propunerea sa vizează o taxă modestă — 3,5 euro pe zi, respectiv 50 de euro pe an — iar sumele colectate ar merge exclusiv către modernizarea transportului public, piste pentru biciclete și parcări Park & Ride.

În replică, Cătălin Drulă a preferat să invoce „precedentul Mamaia” și să acuze ideea de „discriminare”, fără să ofere o alternativă concretă la blocajul zilnic al traficului bucureștean. Poate că, înainte să vorbească despre neconstituționalitate, ar fi fost util să consulte și realitatea din teren .

Între un proiect care propune ordine și echilibru și o atitudine care respinge orice inițiativă doar pentru a marca puncte politice, alegătorii din București încep să vadă diferența: unii vor să reglează accesul, traficul, taxele și facilitățile în funcție de nevoile și resursele comunității sale, alții par să se mulțumească doar să facă zgomot și să se dea cu trotinetele.