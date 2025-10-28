„Educația, mai importantă decât politica” — Dan Cristian Popescu își anunță candidatura independentă la Primăria Bucureștiului

Dan Cristian Popescu şi-a anunţat oficial candidatura independentă la funcţia de primar al Municipiul București, sub sloganul „Educaţia contează!”.

Fost viceprimar al Sectorului 2 şi actual consilier general al Capitalei, Popescu îşi propune „o investiţie majoră în viitorul nostru” printr-o reformă ambiţioasă în domeniul educaţiei, după cum a precizat într-o postare publică.

Câteva dintre angajamentele sale principale sunt:

Toate unităţile de învăţământ din Bucureşti vor fi aduse într-un timp scurt la acelaşi standard de calitate, astfel încât „fiecare copil să beneficieze de condiţii egale”.

Fiecare şcoală va avea propria uniformă, stabilită în cadrul unui cadru comun la nivelul oraşului, cu scopul de a încuraja spiritul de apartenenţă şi respectul reciproc.

În liceele Capitalei vor fi introduse teste antidrog periodice — organizate pe modelul competiţiilor sportive şi desfăşurate sub supervizarea specialiştilor — pentru a proteja tinerii.

Popescu a subliniat că îşi asumă candidatura ca independent, considerând că administraţia locală trebuie să fie mai aproape de cetăţeni decât de logici partinice. În anunţul său, el a declarat: „Educaţia este cea mai importantă investiţie în viitorul nostru!” şi a încurajat o campanie bazată pe transparenţă şi implicare civic-administrativă.

Popescu are o experienţă administrativă extinsă – a fost viceprimar al Sectorului 2 în perioada 2016-2020, deputat între 2012-2016 şi 2020-2024, şi în prezent este consilier general al Municipiului Bucureşti. De asemenea, el a afirmat că nu va solicita decontarea niciunei sume din bugetul public pentru campania sa electorală, invitând şi alţi candidaţi să adopte o abordare similară.

Prin mesajul său, Popescu îşi propune nu doar o competiţie electorală, ci o transformare a modului în care administraţia locală se raportează la educaţie şi la tineri. Dacă va fi validată candidatura şi înregistrată oficial, va intra în cursa pentru primăria Capitalei într-un moment în care fiecare proiect de regenerare urbană şi socială devine tot mai important.