„Educația, mai importantă decât politica” — Dan Cristian Popescu își anunță candidatura independentă la Primăria Bucureștiului

Dan Cristian Popescu şi-a anunţat oficial candidatura independentă la funcţia de primar al Municipiul București, sub sloganul „Educaţia contează!”.
Fost viceprimar al Sectorului 2 şi actual consilier general al Capitalei, Popescu îşi propune „o investiţie majoră în viitorul nostru” printr-o reformă ambiţioasă în domeniul educaţiei, după cum a precizat într-o postare publică.
Câteva dintre angajamentele sale principale sunt:
-
Toate unităţile de învăţământ din Bucureşti vor fi aduse într-un timp scurt la acelaşi standard de calitate, astfel încât „fiecare copil să beneficieze de condiţii egale”.
-
Fiecare şcoală va avea propria uniformă, stabilită în cadrul unui cadru comun la nivelul oraşului, cu scopul de a încuraja spiritul de apartenenţă şi respectul reciproc.
-
În liceele Capitalei vor fi introduse teste antidrog periodice — organizate pe modelul competiţiilor sportive şi desfăşurate sub supervizarea specialiştilor — pentru a proteja tinerii.
Popescu a subliniat că îşi asumă candidatura ca independent, considerând că administraţia locală trebuie să fie mai aproape de cetăţeni decât de logici partinice. În anunţul său, el a declarat: „Educaţia este cea mai importantă investiţie în viitorul nostru!” şi a încurajat o campanie bazată pe transparenţă şi implicare civic-administrativă.
Popescu are o experienţă administrativă extinsă – a fost viceprimar al Sectorului 2 în perioada 2016-2020, deputat între 2012-2016 şi 2020-2024, şi în prezent este consilier general al Municipiului Bucureşti. De asemenea, el a afirmat că nu va solicita decontarea niciunei sume din bugetul public pentru campania sa electorală, invitând şi alţi candidaţi să adopte o abordare similară.
Prin mesajul său, Popescu îşi propune nu doar o competiţie electorală, ci o transformare a modului în care administraţia locală se raportează la educaţie şi la tineri. Dacă va fi validată candidatura şi înregistrată oficial, va intra în cursa pentru primăria Capitalei într-un moment în care fiecare proiect de regenerare urbană şi socială devine tot mai important.