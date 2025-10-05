Ei sunt sunt consilierii care ar urma să facă parte din echipa preşedintelui Nicuşor Dan

Fostul premier Ludovic Orban ar urma să fie numit consilier prezidenţial pentru politică internă la Palatul Cotroceni, în timp ce Valentin Naumescu, profesor la UBB Cluj, va fi consilier pentru afaceri europene, în locul Luminiţei Odobescu, care se va întoarce în Ministerul de Externe, apoi va primi un post de ambasador. Marius Lazurca, rechemat recent din postul de ambasador al României în Mexic, va fi numit consilier pe politică externă, însă şeful statului şi-ar dori să-l impună la şefia SIE, susţin surse politice pentru News.ro.
”Doresc fie un pachet consistent”, a precizat preşedintele României.
În ceea ce îl priveşte pe ambasadorul Marius Lazurca, a apreciat că este ”o persoană potrivită” pentru a fi unul dintre consilieri.