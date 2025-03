Georgescu, reacţie după decizia CCR: Voi sunteţi cei care trebuie să alegeţi ce vă doriţi pentru viitor şi sper ca de acum să o faceţi cu toată conştiinţa voastră

UPDATE – Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a revenit, marți seară, cu un mesaj dur după ce a fost eliminat din competiția electorală, acuzând influențe externe și o „dictatură” care ar controla România și Europa, în timp ce țara noastră a devenit „o colonie” în opinia sa.

„În timp ce America devine măreață din nou, Europa și România – aflate în dictatură, au devenit mărunte și corupte”, a afirmat Georgescu, dând asigurări că „lucrurile nu vor rămâne așa”.

Mesajul său este redactat în limbile română, franceză și engleză.

„11 martie 2025 – Azi, stăpânii au decis: fără egalitate, fără libertate, fără fraternitate pentru Români. Trăiască Franța și Bruxelul (sic!, n.r.), Trăiască colonia lor numită România!”, sunt cuvintele cu care Călin Georgescu își începe postarea de pe contul său de X.

„În timp ce America devine măreață din nou, Europa și România – aflate în dictatură, au devenit mărunte și corupte. Indiferența noastră și a partenerilor noștri se va plăti cu sufletul poporului acesta zdrobit în aceste momente, dar vă asigur că lucrurile nu vor rămâne așa! Răul sistemului nu va învinge, răul lor nu ne va învinge!”, a mai afirmat el.

„Noi suntem poporul! Noi suntem România! Vă mulțumesc”, a scris el.

„Aujourd’hui, les maîtres ont décidé: pas d’égalité, pas de liberté, pas de fraternité pour les Roumains. Vive la France et Bruxelles, vive leur colonie appelée la Roumanie”, a adăugat apoi, în limba franceză (traducere – „Astăzi, stăpânii au decis: fără egalitate, fără libertate, fără fraternitate pentru români. Trăiască Franța și Bruxelles-ul, trăiască colonia lor numită România!”).

„While America is becoming great again, Europe and Romania have become petty, corrupt, and under dictatorship. Our indifference, along with that of our partners, will be paid for with the broken soul of our people!”, a conchis Georgescu, în engleză (traducere – „În timp ce America redevine măreață, Europa și România au devenit meschine, corupte și sub dictatură. Indiferența noastră, împreună cu cea a partenerilor noștri, va fi plătită cu sufletul zdrobit al poporului nostru!”).

Călin Georgescu a afirmat, marţi seară, după ce Curtea Constituţională a respins definitiv candidatura sa la alegerile prezidenţiale, că el consideră că ”misiunea” sa a fost ”îndeplinită”, spunând că a expus ”demonul în toată hidoşenia lui”. ”Voi sunteţi cei care trebuie să alegeţi ce vă doriţi pentru viitor şi sper ca de acum să o faceţi cu toată conştiinţa voastră”, a declarat el.

”În această campanie, în această chemare, aşa cum am numit-o, nu despre mine a fost vorba vreodată. Pentru mine aţi contat voi, poporul, nu eu. Nu a fost şi nu este vorba despre omul Călin Georgescu. Putea fi oricare altă persoană”, a susţinut Călin Georgescu, într-un mesaj video.

El a susţinut că ”sistemul nu acceptă pe nimeni din afara lui”.

”De aceea eu am spus că nu schimbăm omul, ci schimbăm sistemul. Practic, oricare dintre voi ar fi fost în locul meu, ar fi putut ajunge preşedinte spunând adevărul şi dorind binele acestei ţări. Desigur, însă, sistemul nu l-ar fi acceptat pe baza acestor idei şi pe baza acestui discurs. Pentru prima dată, în 35 de ani, eu alături de voi am venit şi am spus adevărul. Am vorbit despre corupţie, despre dreptul îngrădit al poporului, despre umilinţele şi nedreptăţile la care suntem supuşi. Şi cel mai important, am venit cu soluţiile prin programul de ţară: Hrană, apă, energie. Clar şi precis, adică prin noi înşine, independenţi, suverani şi demni. Am cerut pace între noi toţi. Pace pentru ţara noastră, pace în lume şi am solicitat însuşi sistemului să revină în slujba oamenilor”, a continuat Georgescu.

El a mai susţinut că a vrut ca ”Bucureştiul să fie capitala păcii şi România să fie o Elveţie a răsăritului”.

”Ca să ajungem acolo este nevoie să privim realitatea în ochi. În loc să spun că în ţară curge lapte şi miere, cum spun politicienii sistemului, eu am venit în faţa voastră şi am spus că până să curgă lapte şi miere, acum este sărăcie şi tristeţe şi nu mai vreau asta pentru poporul meu”, a spus fostul candidat.

Călin Georgescu a afirmat că a fost singurul candidat la alegerile prezidenţiale care a vorbit despre corupţie.

”Am spus că vreau să vină românii de peste hotare înapoi acasă şi cred că acolo am supărat cel mai tare interesele Uniunii Europene pentru că ei nu vă vor înapoi acasă. Au nevoie de salahori în toate domeniile de activitate. Aţi văzut sau aţi auzit, în afară de mine, vreun alt candidat la preşedinţie în această campanie, în această chemare, vorbind despre corupţie, deşi suntem cea mai coruptă ţară din Europa? Nu. Ei nu vorbesc despre corupţie. De ce oare? În faţa sistemului, când spui adevărul comiţi păcatul capital, a spune adevărul este o răzvrătire, o adevărată revoluţie. Ei nu vor să audă adevărul pentru că adevărul doare şi atunci vor să ne cenzureze drepturile cu orice preţ şi să trăim în minciuna lor pentru totdeauna. Sistemul este violent fizic şi psihic. Violenţa sa vine din ura profundă pe care o are faţă de poporul pe care trebuia să-l protejeze şi nu să-l abuzeze. Violenţa a început din interiorul sistemului către popor şi nu invers”, a transmis Călin Georgescu.

El consideră că s-a ajuns în această situaţie ”şi din cauza noastră, pentru că am aşteptat să ne salveze mereu altcineva”.

”Eu vă mulţumesc tuturor. Ştiu că în inimile voastre arde sentimentul de nedreptate şi este normal să fie aşa. Dar să fim sinceri şi cu noi. Am ajuns aici şi din cauza noastră, a tuturor celor care am privit de la distanţă, care ne-am bazat şi i-am aşteptat pe alţii în loc să ne bazăm pe noi. Am crezut că va veni mereu cineva să ne salveze, că cineva va acţiona în locul nostru. Sigur, nu se poate aşa ceva. Deci, da, am greşit şi noi că am lăsat 35 de ani totul în seama altora. A Uniunii Europene pentru bani, a NATO pentru apărare, a Statelor Unite ale Americii pentru a ne salva, chiar şi din propriile alegeri. Aşa am ajuns să depindem de alţii şi acum ne-am trezit că nu suntem în stare să ne decidem singuri”, a mai declarat fostul candidat la alegerile prezidenţiale.

El susţine că poporul român ”s-a trezit în conştiinţă” pentru a se putea salva.

”Acum şase luni, eu v-am chemat la o trezire în conştiinţă. Asta a fost misiunea mea, explicând şi expunând realitatea în care ne aflăm. Misiunea s-a realizat. Poporul român s-a trezit în conştiinţă pentru a se putea salva şi este capabil de asta, cu siguranţă. Nu este misiunea unui om, cu atât mai puţin a mea, de a salva poporul român şi niciun caz de unul singur. Nimeni nu ar putea reface ce s-a distrus sau ce au distrus alţii în 35 de ani. Misiunea de a schimba în bine aparţine unei ţări întregi, unui întreg popor, nu unui singur om. De aceea am vorbit permanent despre o chemare unii cu alţii şi noi toţi cu Dumnezeu. Libertatea presupune ca voi toţi să fiţi liberi în conştiinţă, alegerile corecte au fost mereu în mâinile şi în inimile voastre. Şi aici nu mă refer doar la alegerile electorale, ci la orice fel de alegere. Voi sunteţi cei care trebuie să alegeţi ce vă doriţi pentru viitor şi nădăjduesc din tot sufletul că de acum să o faceţi cu toată conştiinţa voastră”, a adăugat Călin Georgescu.

El consideră că misiunea sa a fost îndeplinită.

”Consider că misiunea mea a fost îndeplintă. Am expus demonul în toată hidoşenia lui prin tot ceea ce am putut face cu toată fiinţa mea. Acum, odată ce vezi cum arată iadul, devine alegerea fiecăruia dacă şi face pactul cu diavolul sau dacă rămâne cu credinţă în Dumnezeu. Împreună am parcurs un drum al Golgotei. Am jertfit şi am sperat fiecare dintre noi. Pare însă că după 2000 de ani suntem în continuare în aceeaşi stare, aceiaşi oameni, ne ducem crucea şi ne acceptăm soarta fără să dovedim statornicie în unitatea şi în credinţa noastră pentru adevăr şi pentru dreptate. Totul este aşa cum trebuie să fie. Nu e nevoie să fim iuţi la judecată şi să ne condamnăm unii pe alţii. Eu nădăjduiesc, totuşi, că în aceste luni am deschis minţile şi sufletele către adevăr. Am expus lumea reală în care trăim. Dincolo de metafore biblice, acum aţi avut ocazia să vedeţi adevărul cel adevărat cu ochii voştri”, a mai declarat Călin Georgescu.

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale consideră că nu suntem liberi nici în România, nici în Europa.

”Ce se întâmplă dovedeşte că nu suntem liberi nici în România, nici în Europa. Se încearcă din răsputeri, uneori cu orice preţ, să fim împinşi spre supunere totală. De exemplu, în aşa zisa pandemie s-a făcut primul experiment când ne-au închis în case, au scos armata pe străzi şi ne-au interzis credinţa, bisericile şi înmormântările. Atunci am picat testul, puţini au ieşit să spună că nu era normal ce se întâmplă. Foarte puţini. Dar important că au fost. Sistemul ne-a testat. Am învăţat şi am înţeles că majoritar suntem supuşi sau predispuşi să ne supunem”, a afirmat Georgescu.

El a mai anunţat că va rămâne ferm în semnalul său pentur libertate şi democraţie.

”Iar după tot ce s-a întâmplat azi, la Curtea Constituţională, de altfel în ultimele luni, vă spun că voi rămâne ferm în semnalul meu pentru libertate, democraţie, pace şi demnitate. Dacă doriţi să susţineţi orice persoană prin semnarea unor noi liste de candidatură, vă rog să o faceţi cum vă dictează conştiinţa. Pare că în aceste momente, democraţia şi libertatea îşi dau ultima suflare şi de aceea au nevoie, mai mult ca oricând, să arătăm democratic şi în pace că alegerea noastră contează până în ultimul moment. Vă spun încă o dată, noi suntem poporul, noi rămânem România. Vă mulţumesc, a fost o onoare să fim împreună în această chemare istorică”, a mai afirmat Călin Georgescu.