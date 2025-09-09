Acasa Actualitate-InternaPolitica interna Grindeanu anunţă că şedinţa coaliţiei va avea loc miercuri. Despre restructurările în administraţie: Poziţia PSD este aceeaşi, nu văd să faci un scop în sine din a da oamenii afară

Grindeanu anunţă că şedinţa coaliţiei va avea loc miercuri. Despre restructurările în administraţie: Poziţia PSD este aceeaşi, nu văd să faci un scop în sine din a da oamenii afară

scris de P.C.R.
scris de P.C.R. 2 Afisari

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a anunţat că şedinţa coaliţiei va avea loc miercuri. Despre restructurările în administraţie, Grindeanu a precizat că poziţia PSD este aceeaşi şi nu vede să faci un scop în sine din a da oamenii afară, pentru că îi treci în şomaj şi vor însemna iarăşi cheltuieli pentru stat.

  

Sorin Grindeanu a declarat că şedinţa coaliţiei va avea loc miercuri. În plus, el a arătat că radiografia clară cu situaţia posturilor ocupate la nivelul administraţiei publice locale a fost prezentată de ministrul dezvoltării în grupul de lucru din coaliţie iar pe final de săptămână va fi prezentată primă formă a acestui pachet sau părţii de pachet.

Sorin Grindeanu a spus că în prezent sunt undeva în jur de 125.000 de posturi ocupate.

”Poziţia PSD este aceeaşi, şi anume că trebuie să reducem şi să gândim anumite măsuri, pentru a reduce cheltuielile statului. Nu văd să faci un scop în sine din a da oamenii afară care, la rândul lor, pe de-o parte îi treci în şomaj, care vor însemna iarăşi cheltuieli pentru stat, şi ceea ce e poate şi mai evident e altceva, că poţi să reduci numărul de angajaţi, să spunem, din aparatul propriu a unui primar sau a unui preşedinte de Consiliu judeţean şi acele cheltuieli să se vadă la bunuri şi servicii externalizând”, a explicat Grindeanu.

 

Preşedintele interimar al PSD a fost întrebat şi dacă există o discuţie pe creşterea vârstei de pensionare în coaliţia de guvernare? ”Eu cred că v-a răspuns ministrul muncii foarte clar, din această perspectivă. Nu a existat nici măcar o singură discuţie pe creşterea vârstei de pensionare, la pensionarii obişnuţi”, a subliniat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a mai spus că ceea ce s-a discutat în coaliţie a fost că, ”odată ce se aprobă şi trece acest circuit cu pensiile magistraţilor, inclusiv de CCR, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea, a spus premierul că ar fi o un exemplu de bună practică, şi crede că aşa este, şi pentru alte categorii”. 
 
Întrebat când ar ieşi el la pensie, Grindeanu a răspuns: ”Cât mai târziu”. 

Parerea ta

Retine numele adresa de email pentru data viitaore cand comentez

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult