Grindeanu anunţă că şedinţa coaliţiei va avea loc miercuri. Despre restructurările în administraţie: Poziţia PSD este aceeaşi, nu văd să faci un scop în sine din a da oamenii afară

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a anunţat că şedinţa coaliţiei va avea loc miercuri. Despre restructurările în administraţie, Grindeanu a precizat că poziţia PSD este aceeaşi şi nu vede să faci un scop în sine din a da oamenii afară, pentru că îi treci în şomaj şi vor însemna iarăşi cheltuieli pentru stat.

Sorin Grindeanu a declarat că şedinţa coaliţiei va avea loc miercuri. În plus, el a arătat că radiografia clară cu situaţia posturilor ocupate la nivelul administraţiei publice locale a fost prezentată de ministrul dezvoltării în grupul de lucru din coaliţie iar pe final de săptămână va fi prezentată primă formă a acestui pachet sau părţii de pachet.

Sorin Grindeanu a spus că în prezent sunt undeva în jur de 125.000 de posturi ocupate.

”Poziţia PSD este aceeaşi, şi anume că trebuie să reducem şi să gândim anumite măsuri, pentru a reduce cheltuielile statului. Nu văd să faci un scop în sine din a da oamenii afară care, la rândul lor, pe de-o parte îi treci în şomaj, care vor însemna iarăşi cheltuieli pentru stat, şi ceea ce e poate şi mai evident e altceva, că poţi să reduci numărul de angajaţi, să spunem, din aparatul propriu a unui primar sau a unui preşedinte de Consiliu judeţean şi acele cheltuieli să se vadă la bunuri şi servicii externalizând”, a explicat Grindeanu.

Preşedintele interimar al PSD a fost întrebat şi dacă există o discuţie pe creşterea vârstei de pensionare în coaliţia de guvernare? ”Eu cred că v-a răspuns ministrul muncii foarte clar, din această perspectivă. Nu a existat nici măcar o singură discuţie pe creşterea vârstei de pensionare, la pensionarii obişnuţi”, a subliniat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a mai spus că ceea ce s-a discutat în coaliţie a fost că, ”odată ce se aprobă şi trece acest circuit cu pensiile magistraţilor, inclusiv de CCR, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea, a spus premierul că ar fi o un exemplu de bună practică, şi crede că aşa este, şi pentru alte categorii”.

Întrebat când ar ieşi el la pensie, Grindeanu a răspuns: ”Cât mai târziu”.