Grindeanu exclude varianta unei guvernări PSD-AUR

Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a respins, miercuri, varianta ca social democrații să facă un guvern cu AUR, menționând că guvernul actual va ‘prinde martie 2027’, după cum este prevăzut în protocolul coaliției.

Întrebat la Antena 3 CNN dacă există varianta ca PSD să facă un guvern cu AUR, în cazul în care nu s-ar mai înțelege în coaliție, Grindeanu a spus: ‘Răspunsul scurt: nu’.

‘Dezvolt. Faptul că în aceste luni noi am avut discursuri doar din acestea, hai să le zic, semiapocaliptice poate fi una din cauzele care au dus AUR la acest procent de 40%. De aceea am și spus că e cazul ca, pe lângă măsuri de restructurări legate de administrația centrală și de alte lucruri care sunt necesare, să venim și cu soluții gen proiecte de relansare economică. Lucrurile acestea se fac argumentat’, a adăugat Grindeanu.

El a spus că un exemplu bun a fost moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care a fost respinsă în Camera Deputaților.

Potrivit lui Grindeanu, ministrul Mediului este ‘o ecologistă convinsă’, dar ea a înțeles argumentele PSD referitoare la faptul că programul de guvernare include că patru hidrocentrale trebuie să intre într-un proces rapid de avizare, de avize de mediu, neschimbându-și principiile pe care le are.

‘De partea cealaltă, n-am văzut la pozițiile AUR decât un spectacol, urcându-se pe un subiect pe care l-a adus în atenția publică colegul meu Daniel Zamfir, care a văzut foarte bine – și îl felicit încă o dată – acest subiect, a văzut că la Ministerul Mediului de o lună și ceva e un dosar fără a fi aprobat și, prin ceea ce s-a întâmplat astăzi, lucrurile au intrat pe făgașul normal. Asta este să faci lucruri versus a te urca pe niște subiecte și a face o opoziție din asta live pe TikTok’, a adăugat Grindeanu.

Întrebat dacă acest guvern va prinde Anul Nou, Grindeanu a spus: ‘Prindem martie 2027, așa scrie în protocol’.

‘Acum, întăresc ceea ce a spus Olguța (Vasilescu – n.r.), protocolul este între PSD cu sau fără Grindeanu, cu sau fără Olguța, cu sau fără Victor Negrescu, PNL cu sau fără Bolojan, cu sau fără Nazare sau cine mai vreți, USR cu sau fără Fritz, cu sau fără Moșteanu și UDMR cu sau fără… aici e mai greu că Kelemen Hunor pare că e veșnic’, a evidențiat Grindeanu.

El a mai subliniat că este convins că toate forțele din coaliție au înțelese că punctele de vedere ale PSD, principalul partid parlamentar, nu pot fi ignorate.

‘N-a fost o perioadă simplă. N-au fost trei luni simple. De asemenea, ce trebuie să se înțeleagă despre PSD am spus mai devreme: dacă ignori părerile unui partid cu forța PSD, atât pe plan local, cât și pe plan național, nu trebuie să te aștepți că ai un drum lin. Eu cred că toată lumea a înțeles din coaliție cum stau lucrurile și sunt optimist din acest punct de vedere, luând în considerare ceea ce s-a întâmplat în această săptămână cu cel puțin două exemple: plafonarea adaosului și hidrocentralele’, a mai menționat liderul interimar al PSD.