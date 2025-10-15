Lia Olguţa Vasilescu: Dacă se întâmplă acest lucru, probabil se va rupe coaliţia

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, care deţine şi funcţia de vicepreşedinte al PSD, susţine că actuala coaliţie de guvernare se va rupe dacă va exista un candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei, ea precizând că nu este normal să existe o mini-coaliţie în interiorul coaliţiei.

Întrebată, marţi, la Antena 3, despre varianta ca USR şi PNL să meargă cu candidat comun la Primăria Bucureşti, Lia Olguţa Vasilescu a explicat că PSD nu va accepta acest lucru şi că într-o asemenea ipoteză actuala coaliţie se va rupe.

”Aici este vorba despre un acord politic. Dacă suntem într-o coaliţie, fie avem un candidat comun al coaliţiei, fie fiecare partid candidează singur. Adică nu poţi să ai o mini-coaliţie în interiorul coaliţiei. Şi atunci am spus că nu putem să mergem pe Balada Mioriţa cu Baciul Ungurean şi cu cel Vrâncean se unesc ca să-l omoare pe Baciul Moldovean. Dacă vom avea un acord politic în care fiecare partid, de exemplu, merge de sine stătător, atunci nu va fi niciun fel de problemă de înţelegere pe acest subiect”, a afirmat Vasilescu.

Ea consideră că nu ar fi corect faţă de PSD ca USR şi PNL să aibă un candidat comun la Capitală.

”Dacă se întâmplă acest lucru, probabil se va rupe coaliţia. Nu probabil, mai mult ca sigur”, a adăugat Lia Olguţa Vasilescu.

Ea a precizat că alegerile pentru Bucureşti pot avea loc ”şi mâine” dacă se ajunge la un acord politic pe această temă.

În şedinţa de marţi a coaliţiei acest subiect nu a întrunit consensul participanţilor.