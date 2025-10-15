Acasa Actualitate-InternaPolitica interna Lia Olguţa Vasilescu: Dacă se întâmplă acest lucru, probabil se va rupe coaliţia

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, care deţine şi funcţia de vicepreşedinte al PSD, susţine că actuala coaliţie de guvernare se va rupe dacă va exista un candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei, ea precizând că nu este normal să existe o mini-coaliţie în interiorul coaliţiei.

  Întrebată, marţi, la Antena 3, despre varianta ca USR şi PNL să meargă cu candidat comun la Primăria Bucureşti, Lia Olguţa Vasilescu a explicat că PSD nu va accepta acest lucru şi că într-o asemenea ipoteză actuala coaliţie se va rupe.
Ea consideră că nu ar fi corect faţă de PSD ca USR şi PNL să aibă un candidat comun la Capitală.

”Dacă se întâmplă acest lucru, probabil se va rupe coaliţia. Nu probabil, mai mult ca sigur”, a adăugat Lia Olguţa Vasilescu.

Ea a precizat că alegerile pentru Bucureşti pot avea loc ”şi mâine” dacă se ajunge la un acord politic pe această temă.

În şedinţa de marţi a coaliţiei acest subiect nu a întrunit consensul participanţilor.

 

