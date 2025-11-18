UPDATE – Ludovic Orban, revocat din funcția de consilier al președintelui Nicușor Dan

UPDATE – ”Președintele României, Nicușor Dan, și consilierul prezidențial, Ludovic Orban, au decis de comun acord încheierea colaborării. Decizia a fost luată în termeni amiabili. Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează success în proiectele viitoare.”, arată un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Ludovic Orban ar urma să fie revocat din funcția de consilier pe politică internă al președintelui Nicușor Dan, potrivit unor surse politice.

Din octombrie 2025, Ludovic Orban exercită funcția de Consilier Prezidențial pentru Politică Internă în cadrul Administrației Prezidențiale.

Potrivit surselor, motivul revocării ar fi declarația de luni a consilierului Ludovic Orban, care criticase USR pentru că folosește imaginea președintelui în campanie. Nu e clar dacă Orban va mai continua în Administrația Prezidențială.

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat vineri că cei de la USR folosesc imaginea lui Nicuşor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei şi a adăugat că acest lucru va ajunge să îi enerveze pe simpatizanţii preşedintelui prin faptul că abuzează de imaginea lui.