Makaveli se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei și o susține pe Anca Alexandrescu

scris de C.F.V.
scris de C.F.V.

Alexandru Zidaru, cunoscut ca ‘Makaveli’, a confirmat, vineri, retragerea din cursa electorală pentru Primăria Capitalei în favoarea candidatului independent susţinut de Alianţa electorală ”Dreptate pentru Bucureşti”, Anca Alexandrescu.

El a precizat că va susţine „unirea, în continuare, cu Anca Alexandrescu”. Potrivit acestuia, unirea vizează „toate sensurile – împotriva USR, PNL, PSD”.

„Voi rămâne alături, de azi, pe străzi şi în campanie non-stop”, a adăugat Alexandru Zidaru.

BEM validase dosarul privind candidatura independentă a acestuia la PMB. Preşedintele AUR, George Simion, l-a felicitat pe Makaveli pentru alegerea făcută.

„Felicitări, Makaveli, pentru retragerea în favoarea Ancăi Alexandrescu. Unirea poporului român e unica soluţie!”, a scris Simion, pe Facebook.

Ulterior, preşedintele AUR, aflat la Buzău, a transmis că în lupta pentru Capitală există de acum un singur candidat suveranist – Anca Alexandrescu. ”Pe frontul Capitalei în lupta de la Bucureşti (…) candidatul independent, suveranist, influencerul Makaveli şi-a retras candidatura pentru a nu exista mai multe opţiuni, în favoarea doamnei Anca Alexandrescu. (…) Faptul că de acum este oficial, avem un singur candidat suveranist, i-a făcut să tremure”, a spus Simion. 

