Mihai Tudose: Dacă Ilie Bolojan demisionează, avem un alt prim-ministru în 24 de ore

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat marți că, dacă premierul Ilie Bolojan dorește să demisioneze, țara poate avea alt prim-ministru în 24 de ore.



‘Noi nu ne-am dus la starea civilă cu Bolojan de mână. Noi avem un protocol semnat cu celelalte partide din coaliție, cu PNL-ul, cu USR-ul, UDMR-ul și cu minoritățile. Dacă domnul Bolojan, nu știu, își duce la capăt amenințarea sau promisiunea, că înțeleg că și ieri (luni – n.r.) a zis că el demisionează… Noi nu i-am cerut demisia, îi cerem să țină cont de niște realități, niște modele economice și niște efecte ușor de preconizat ale unor măsuri haotice pe care le ia’, a declarat Mihai Tudose la Bruxelles, într-un briefing pentru jurnaliști români.

‘Dacă domnia sa consideră că vrea să plece, PNL-ul, conform protocolului, trebuie să desemneze alt prim-ministru (…). Acest lucru se rezolvă în 24 de ore. Dimineață și-a dat demisia, la prânz avem un alt prim-ministru, după-amiază sunt audierile, seara se depune jurământul, a doua zi avem o altă Românie’, a explicat Tudose, care este președintele Consiliului Național al PSD.

‘Demisia este un act unilateral, luăm act, a plecat, nu trebuie să-i aprobăm demisia’, a adăugat el.

Întrebat despre vizita de luni de la Bruxelles a premierului Ilie Bolojan, în timpul căreia acesta s-a întâlnit cu mai mulți comisari europeni, Tudose a răspuns lapidar: ‘Domnule, n-am văzut-o!’.

Întrebat dacă PSD mai poate să lucreze cu actualul premier în prezent, Tudose a răspuns: ‘Noi încercăm, dar după ultimele experiențe în comun (…).’

Tudose a dat exemplul discuției despre plafonarea adaosurilor prețurilor produselor alimentare de bază, a cărei continuare este susținută de PSD, și a atras atenția că partidul său a pregătit o lege în parlament care să promoveze o măsură în acest sens în caz că premierul acționează în mod contrar.

‘Dacă domnia sa avea, nu știu, voturile pe persoană fizică, 51% în parlament, majoritate absolută și un mandat în alb pe vecie, era liber. Dar ești prim-ministru reprezentând o coaliție și trebuie să ții cont de toți cei din coaliție’, a mai afirmat fostul prim-ministru al României.