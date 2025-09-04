Moţiunile de cenzură depuse de opoziţie, citite în Parlament

Senatul şi Camera Deputaţilor s-au reunit, joi, în plen, pentru citirea celor patru moţiuni de cenzură depuse de grupurile parlamentare AUR, SOS România şi POT ca urmare a angajării răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului asupra a patru proiecte de lege.

Şedinţa este condusă de preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, care a anunţat că şi-au înregistrat prezenţa 172 de parlamentari din totalul de 464.

Cele patru moţiuni se intitulează:

* „Demisia guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România!”;

* „Opriţi politizarea companiilor publice. Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!”;

* „Guvernul mimează reforma – ASF, ANRE şi ANCOM continuă să fie instituţii corupte, incompetente şi rău-voitoare, captive clientelei politice şi lipsite de guvernanţă profesionistă”

* „Opriţi sărăcirea românilor! Tăiaţi de la voi, nu de la ei!”.

Dezbaterea şi votul asupra celor patru moţiuni de cenzură vor avea loc duminică, de la ora 13:00, în plenul Parlamentului.

Conform prevederilor regulamentare, votul va fi secret cu bile.

Moţiunile de cenzură au fost depuse de Opoziţie miercuri noapte la proiectele privind măsuri în domeniul sănătăţii, al guvernanţei corporative, la eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome şi eficientizarea resurselor publice, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

Luni, Guvernul şi-a angajat răspunderea pentru cinci proiecte de lege din pachetul doi de reformă, iar AUR a depus moţiuni de cenzură doar pe patru dintre aceste proiecte, excepţie fiind proiectul referitor la pensiile magistraţilor.

În cazul în care moţiunile de cenzură vor fi respinse la votul Parlamentului, măsurile prevăzute în cele cinci legi se consideră adoptate.

Dacă moţiunile de cenzură vor fi adoptate, Guvernul este demis.