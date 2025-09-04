Patru moțiuni de cenzură – prezentate joi în plen; dezbatere și vot – pe 7 septembrie

Moțiunile de cenzură depuse de parlamentarii AUR vor fi prezentate joi, în plen, de la ora 11:00, urmând să fie dezbătute și votate duminică, 7 septembrie, de la ora 13:00, au decis, miercuri seară, Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus, miercuri seară, în Parlament, patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan ‘în urma abuzurilor legislative și a măsurilor de austeritate adoptate prin angajarea răspunderii, fără dezbatere, consultări sau vot parlamentar’.

‘Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus astăzi, 3 septembrie, în Parlament, patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, în urma abuzurilor legislative și a măsurilor de austeritate adoptate prin angajarea răspunderii, fără dezbatere, consultări sau vot parlamentar. Guvernul coaliției PSD-PNL-USR-UDMR-minorități și-a epuizat toate resursele politice și și-a demonstrat incapacitatea de a guverna. Programul impus prin angajarea răspunderii nu a fost votat de români la alegeri și nici aprobat de Parlament la momentul învestirii. În locul unei dezbateri transparente, puterea actuală a preferat să își aroge dreptul de a dicta legi după bunul plac, sfidând logica democratică și separația puterilor în stat’, a transmis AUR într-un comunicat.

Potrivit reprezentanților acestui partid, ‘niciodată în istoria democrațiilor europene nu a existat un asemenea abuz: asumarea răspunderii pe cinci proiecte majore într-o singură zi, în condițiile în care coaliția de guvernare deține o majoritate de peste 70%’.

AUR a mai susținut că ‘această practică transformă Parlamentul într-o anexă formală și lipsește poporul român de dreptul fundamental la reprezentare’.

‘În fața acestor abuzuri, AUR a depus patru moțiuni de cenzură, fiecare vizând domeniile în care Guvernul lovește cel mai grav: economia, companiile de stat, instituțiile autonome și sănătatea’, mai precizează AUR, adăugând că Executivul ‘îngroapă economia românească’.

AUR susține că ‘în loc să sprijine antreprenorii români, guvernul preferă să înăbușe energiile productive și să favorizeze marii actori internaționali’.

Moțiunea pe tema proiectului privind măsurile fiscale denunță ‘loviturile directe asupra economiei românești’.

‘Menținerea impozitului minim pe cifra de afaceri sufocă firmele mici, în timp ce multinaționalele beneficiază de deductibilități speciale; majorarea impozitului pe tranzacțiile bursiere distruge piața de capital autohtonă; introducerea unei taxe suplimentare pentru transportatori crește costurile și afectează competitivitatea; creșterea CASS pentru activitățile independente lovește peste 650.000 de români activi; regimul mai strict de înființare și funcționare a societăților comerciale blochează inițiativa privată’, arată formațiunea.

De asemenea, susține AUR, moțiunea privind proiectul referitor la guvernanța corporativă arată cum ‘statul român este dezavantajat chiar în propriile companii’.

‘Statul român este umilit în propriile companii. Guvernul Bolojan a ales să subordoneze companiile de stat intereselor străine și clientelei politice printr-un nou cadru legislativ viciat’, se mai precizează în comunicat.

AUR menționează că în acest proiect ‘acționarii privați minoritari primesc drepturi sporite de control, dar statul român este privat de aceleași drepturi în companii precum OMV Petrom sau Rompetrol Rafinare’; se creează o agenție nouă (AMEPIP) – ‘un instrument de politizare masivă, prin care Guvernul va numi exclusiv oameni fideli în consiliile de administrație’; se introduce obligativitatea ca în fiecare consiliu de administrație să existe un funcționar public subordonat direct politic, ‘transformând managementul companiilor într-o anexă de partid’.

În privința proiectului privind eficientizarea instituțiilor autonome, AUR consideră că este o ‘reformă falsă a ANR, ASF și ANCOM’.

‘Guvernul Bolojan clamează o reformă a instituțiilor autonome, dar realitatea arată contrariul: sinecurile rămân, iar salariile de lux sunt atinse doar marginal. Salariile uriașe scad de la 15.000 de euro la 12.000 de euro, menținând un nivel de lux incompatibil cu situația economică a României. Reducerile de personal vizează tocmai zona de control și verificare, slăbind capacitatea de supraveghere a piețelor de energie, telecom și asigurări. Nu se introduc criterii de performanță sau standarde de calitate, iar posturile politice rămân intacte’, mai arată AUR.

Potrivit formațiunii, al patrulea proiect, cel privind sănătatea, pe tema căruia AUR depune moțiune de cenzură, prevede măsuri prin care pacienții sunt ‘sacrificați pentru economii la buget’.

‘Guvernul Bolojan lovește în cel mai sensibil domeniu: sănătatea. Aceste măsuri nu aduc economii reale, ci vor genera cheltuieli și mai mari prin spitalizări și tratamente tardive, în timp ce pacienții sunt condamnați la suferință și lipsă de tratamente. Numărul de investigații medicale decontate este redus, limitând șansele bolnavilor cronici de a primi diagnostic și tratament la timp. Medicii sunt constrânși să prescrie doar anumite medicamente compensate, îngrădind accesul pacienților la terapii eficiente. Majorarea taxei clawback determină retragerea de pe piață a medicamentelor generice, afectând pensionarii și bolnavii cronici. Medicina de familie și ambulatoriul sunt marginalizate, ceea ce duce la creșterea listelor de așteptare și la agravarea inegalităților teritoriale’, mai susține AUR.

Prin aceste patru moțiuni de cenzură, AUR cere demisia imediată a Guvernului Bolojan și oprirea unui program de austeritate care ‘îngenunchează românii și distruge perspectivele de dezvoltare ale României’, arată sursa citată.

Luni, Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pentru cinci proiecte de lege din pachetul II de reformă, premierul Ilie Bolojan prezentând aceste proiecte în cinci ședințe succesive reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.

Potrivit art. 114 din Constituție, dacă în termen de trei zile de la prezentarea proiectului de lege va fi depusă o moțiune de cenzură, care va fi adoptată de Parlament, Guvernul va fi considerat demis.

În cazul în care nu a fost depusă în acest termen sau adoptată o moțiune de cenzură, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, va fi considerat adoptat.