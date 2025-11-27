Pică Guvernul ? – „Avem voturile necesare pentru moţiunea de cenzură”

Chestorul Senatului Ninel Peia, de la Grupul Pace-Întâi România, a declarat astăzi la Realitatea TV că există deja nu doar semnăturile pentru depunerea moţiunii de cenzură anunţate ieri, ci chiar și voturile necesare trecerii acesteia și demiterii Guvernului Bolojan.

“Din această cauză, credeți-mă că Premierul Bolojan a fugit de presă pentru că trebuia să dea explicații. În același timp, le mulțumesc foarte mult colegilor senatori și deputați, parlamentarilor de la AUR și în special lui George Simion, pentru că au înțeles că este nevoie să ne unim forțele, nu numai la nivel de București, cum s-a întâmplat acum cu toți suveraniștii, ci și la nivel de țară și de Parlament, și cei de la AUR, care sunt 90 de parlamentari, vor semna această moțiune”, a declarat Ninel Peia.

El a lansat și anunțul momentului: “În acest moment, am depășit numărul de semnături necesare. Dar, începând de ieri și azi-noapte foarte mult, am avut negocieri punctuale cu parlamentarii PNL, PSD și de la minorități și deja vă garantez că avem cele 233 de voturi necesare, indiferent ce vor stabili partidele și conducerile lor, pentru ca această moțiune să treacă”.

În concluzie, a spus chestorul Senatului, “domnul Bolojan, în brațe cu USR, va pleca de la guvernare!”.

Moțiunea de cenzură intitulată “România nu este de vânzare – un Guvern fără USR”, inițiată de Grupul Parlamentar Pace – Întâi România, a fost anunțată ieri în plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului de chestorul Senatului Ninel Peia, după ce președintele de ședință i-a tăiat microfonul senatorului pentru ca anunţul să nu se audă în plen.