PNL vorbește despre o posibilă ieșire de la guvernare

„Noi vom face parte doar dintr-o coaliție care să poată să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel…”, transmite PNL pe pagina sa de Facebook. Mesajul vine la o zi după ce pachetul privind tăierile din administrația locală a fost amânat, la cererea PSD, iar în ședința de duminică premierul Bolojan a amenințat cu demisia.
- Luni, de la ora 19.00, premierul Ilie Bolojan va ajunge în fața Parlamentului, pentru a-și asuma răspunderea pentru cinci proiecte de lege din Pachetul 2 de măsuri fiscale. Procedurile necesare finalizării demersului l-au forțat pe șeful Guvernului să renunțe la întrevederea cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen care se află astăzi într-o vizită de o zi în România.
- În mesajul postat pe pagina de Facebook, PNL își exprimă poziția privind procentul de tăieri din administrația publică, în urma discuțiilor din coaliție, care au dus la amânarea măsurii.
„Partidele politice trebuie să fie rezonabile: reducerea efectivă de posturi este de 10%. Nu de 25% sau 45% cum s-a spus în presă”, a transmis PNL, luni, pe pagina sa de Facebook. Mesajul îi este atribuit lui Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele partidului.
Cum explică PNL că vrea mai multe tăieri din administrația publică
Potrivit liberalilor, o primărie sau un consiliu județean are un plafon maxim de posturi, în funcție de numărul de locuitori. „Cumulat, la nivel național vorbim de 180.000 de posturi, rotunjit”.
„Sunt primării/consilii județene care nu și-au construit organigramele la plafonul maxim. Astfel, astăzi, numărul total de posturi stabilite prin organigramele autorităților locale este de 158.500 de posturi, rotunjit”, susține PNL.
„Se observă că numărul de posturi înființate prin organigrame este cu aproximativ 23% mai mic decât plafoanele maxime stabilite”, transmit liberalii.
Liberalii argumentează apoi că „o reducere cu 25% a plafoanelor maxime nu ar avea niciun efect în administrație”, acesta fiind procentul la care a fost, la începutul săptămânii trecute, un acord inițial în coaliție.
„S-ar referi la posturi care nici măcar nu au fost înființate/ocupate”.
„Viitorul este incert”
„Este un moment de evaluare pentru fiecare primărie care ar trebui să facă reduceri, comparativ cu primăriile din localități asemănătoare unde personalul este dimensionat corect. Ceea ce a propus Ilie Bolojan este doar de bun-simț! Dacă Coaliția de Guvernare nu poate face astfel de reforme structurale simple, cum să își propună altele de un impact mai mare? Ceea ce știm astăzi este că 5 din cele 6 pachete vor trece săptămâna aceasta”, transmite PNL, care conchide:
„Viitorul este incert. Noi vom face parte doar dintr-o coaliție care să poată să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel…”.
PSD a cerut mai multe calcule și evaluări
Reacția PNL vine după ce liderii coaliției nu au reușit să ajungă la un acord pe pachetul de măsuri care vizează tăierile din administrația locală nici duminică.
Potrivit unor surse din PSD, premierul a obținut date potrivit cărora o reducere de 25% din numărul total de posturi nu ar aduce o economie, deoarece nu ar fi restructurat niciun post, în contextul în care nu în toate instituțiile publice locale schema este completă.
Ulterior, liderii social-democrați au spus că decizia finală privind numărul posturilor tăiate nu poate fi luată încă, deoarece este nevoie de mai multe calcule și evaluări, au transmis surse din coaliție pentru HotNews. De partea cealaltă, PNL și USR au susținut în continuare varianta în care 40% de posturi din administrația locală sunt eliminate.