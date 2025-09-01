Acasa Actualitate-InternaPolitica interna PNL vorbește despre o posibilă ieșire de la guvernare

PNL vorbește despre o posibilă ieșire de la guvernare

„Noi vom face parte doar dintr-o coaliție care să poată să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel…”, transmite PNL pe pagina sa de Facebook. Mesajul vine la o zi după ce pachetul privind tăierile din administrația locală a fost amânat, la cererea PSD, iar în ședința de duminică premierul Bolojan a amenințat cu demisia.

  • Luni, de la ora 19.00, premierul Ilie Bolojan va ajunge în fața Parlamentului, pentru a-și asuma răspunderea pentru cinci proiecte de lege din Pachetul 2 de măsuri fiscale. Procedurile necesare finalizării demersului l-au forțat pe șeful Guvernului să renunțe la întrevederea cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen care se află astăzi într-o vizită de o zi în România.
  • În mesajul postat pe pagina de Facebook, PNL își exprimă poziția privind procentul de tăieri din administrația publică, în urma discuțiilor din coaliție, care au dus la amânarea măsurii.

    „Partidele politice trebuie să fie rezonabile: reducerea efectivă de posturi este de 10%. Nu de 25% sau 45% cum s-a spus în presă”, a transmis PNL, luni, pe pagina sa de Facebook. Mesajul îi este atribuit lui Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele partidului.

    Cum explică PNL că vrea mai multe tăieri din administrația publică

    Potrivit liberalilor, o primărie sau un consiliu județean are un plafon maxim de posturi, în funcție de numărul de locuitori. „Cumulat, la nivel național vorbim de 180.000 de posturi, rotunjit”.

    „Sunt primării/consilii județene care nu și-au construit organigramele la plafonul maxim. Astfel, astăzi, numărul total de posturi stabilite prin organigramele autorităților locale este de 158.500 de posturi, rotunjit”, susține PNL.

     

