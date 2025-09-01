PNL vorbește despre o posibilă ieșire de la guvernare

„Se observă că numărul de posturi înființate prin organigrame este cu aproximativ 23% mai mic decât plafoanele maxime stabilite”, transmit liberalii.

Liberalii argumentează apoi că „o reducere cu 25% a plafoanelor maxime nu ar avea niciun efect în administrație”, acesta fiind procentul la care a fost, la începutul săptămânii trecute, un acord inițial în coaliție.

„S-ar referi la posturi care nici măcar nu au fost înființate/ocupate”.

„Viitorul este incert”

„Este un moment de evaluare pentru fiecare primărie care ar trebui să facă reduceri, comparativ cu primăriile din localități asemănătoare unde personalul este dimensionat corect. Ceea ce a propus Ilie Bolojan este doar de bun-simț! Dacă Coaliția de Guvernare nu poate face astfel de reforme structurale simple, cum să își propună altele de un impact mai mare? Ceea ce știm astăzi este că 5 din cele 6 pachete vor trece săptămâna aceasta”, transmite PNL, care conchide:

„Viitorul este incert. Noi vom face parte doar dintr-o coaliție care să poată să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel…”.

PSD a cerut mai multe calcule și evaluări

Reacția PNL vine după ce liderii coaliției nu au reușit să ajungă la un acord pe pachetul de măsuri care vizează tăierile din administrația locală nici duminică.

Potrivit unor surse din PSD, premierul a obținut date potrivit cărora o reducere de 25% din numărul total de posturi nu ar aduce o economie, deoarece nu ar fi restructurat niciun post, în contextul în care nu în toate instituțiile publice locale schema este completă.

Ulterior, liderii social-democrați au spus că decizia finală privind numărul posturilor tăiate nu poate fi luată încă, deoarece este nevoie de mai multe calcule și evaluări, au transmis surse din coaliție pentru HotNews. De partea cealaltă, PNL și USR au susținut în continuare varianta în care 40% de posturi din administrația locală sunt eliminate.