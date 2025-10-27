PSD Bucureşti l-a propus pe Daniel Băluţă candidat la Primăria Capitalei

Organizaţia PSD Bucureşti l-a propus pe primarul Daniel Băluţă candidat la Primăria Capitalei, validarea urmând să aibă loc în Consiliul Politic Naţional de marţi, a anunţat luni preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. De asemenea, Gabriela Firea anunţă că îi predă lui Daniel Băluţă ştafeta Organizaţiei de Bucureşti, ea urmând să coordoneze politic regiunea Bucureşti-Ilfov, la nivel central.

Sorin Grindeanu a anunţat că a avut o şedinţă împreună cu colegii din conducerea Organizaţiei Bucureşti, preşedinţii de sectoare, primarii de sectoare, iar urmare a acestei şedinţe, marţi, în şedinţa Comitetului Politic Naţional, vor înainta propunerea pe care Organizaţia de Bucureşti a făcut-o azi, ca primarul Daniel Băluţă să fie candidatul PSD pentru primăria Municipului Bucureşti.

Sorin Grindeanu a mai anunţat că o propune pe Gabriela Firea în funcţia de vicepreşedinte regional pe regiunea Bucureşti-Ilfov, în moţiunea sa de la Congresul PSD din noiembrie.

”Scopul nostru este acela de a recâştiga Primăria Generală a Capitalei. Ne propunem acest lucru şi, de data aceasta, sunt convinsă că vom fi mult mai bine organizaţi şi suntem acum şi solidari între noi şi intrăm în această campanie cu prima şansă şi sunt absolut convinsă că, prin colegul nostru, Daniel Băluţă, vom recâştiga Primăria Generală a Capitalei”, a spus Gabriela Firea, după şedinţă.

”Suntem cu toţii de acord că ceea ce se întâmplă în această perioadă în Bucureşti nu este de dorit şi cetăţenii îşi doresc o schimbare în sensul bun al cuvântului, în ceea ce priveşte traficul, termoficarea, curăţenia, investiţiile din spitale, ceea ce se întâmplă în parcuri. (..) Am vorbit despre toate aceste lucruri. Îl susţinem din toate punctele de vedere, şi administrativ şi politic, pe colegul nostru, Daniel Băluţă, primarul sectorului 4, să candideze şi să câştige Primăria Generală a Capitalei”, a arătat Firea.

Ea a precizat că vor să-i ofere lui Daniel Băluţă absolut toate instrumentele necesare şi umane, care sunt cele mai importante, tocmai pentru ca acesta să nu treacă prin ceea ce a trecut ea şi să nu fie o victim.

”Vrem să-i oferim absolut toate instrumentele necesare şi umane, care sunt cele mai importante, spun eu, sprijinul uman, sinceritatea noastră, coagularea echipei, de asemenea, forţa politică şi forţa administrativă. De aceea, împreună cu preşedintele interimar Sorin Glindeanu, şi cu colegii noştri de la cele şase sectoare, am decis să-i predau ştafeta, din punct de vedere politic, colegului meu, Daniel Băluţă, ştafeta Organizaţiei PSD Municipul Bucureşti. O fac cu inima deschisă, cu sinceritate, fără să am resentimente. Şi eu, la rândul meu, în 2016, când am candidat, am preluat coordonarea Organizaţiei PSD a Municipului Bucureşti şi cred că a fost un lucru bun. Acum, prin paralelism şi similitudine, fac acest gest de onoare”, a anunţat Firea.

”Nu cred că trebuie să ne legăm de funcţii, ele nu sunt veşnice. Mai aveam doi ani de mandat, dar cred că acum este momentul oportun să predau ştafeta lui Daniel Băluţă”, a adăugat ea.

Gabriela Firea a menţionat că vor lucra îndeaproape, dat fiind faptul că Sorin Grindeanu a propus-o să coordoneze, din punct de vedere politic, regiunea Bucureşti-Ilfov.