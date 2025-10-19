Sondajul CURS pe București: cine iese primar în Capitală ?

Daniel Băluță rămâne favorit în cursa pentru Primăria Capitalei, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS, în perioada 8–17 octombrie 2025. Cercetarea, realizată pe un eșantion de 1.072 de respondenți, reprezentativ pentru populația adultă a municipiului București, are o marjă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Intenția de vot pentru Primarul General al Capitalei

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, scorurile potențialilor candidați ar fi următoarele:

Daniel Băluță (PSD) – 25%

Cătălin Drulă (USR) – 18%

Ciprian Ciucu (PNL) – 18%

Anca Alexandrescu (independent) – 10%

Cristian Popescu Piedone (PNRR) – 9%

Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) – 5%

Mihai Enache (AUR) – 5%

Vlad Gheorghe (DREPT) – 3%

Ana Ciceală (SENS) – 3%

Altul – 4%

Comparativ cu sondajul CURS din august, Daniel Băluță crește ușor, de la 24% la 25%. Cătălin Drulă pierde două puncte procentuale (de la 20% la 18%), iar Ciprian Ciucu urcă spectaculos, de la 11% la 18%, devenind principalul contracandidat al edilului social-democrat. Cristian Popescu Piedone scade de la 11% la 9%, în timp ce Anca Alexandrescu crește ușor, de la 9% la 10%. Candidații Mihai Enache și Vlad Gheorghe își mențin scorurile apropiate de cele din vară.

Intenția de vot pentru Consiliul General

La nivelul votului politic, competiția este extrem de strânsă între principalele trei forțe. USR conduce cu 22%, urmat foarte aproape de PSD și AUR, ambele cu câte 21%. PNL obține 16%, iar Partidul Oamenilor Tineri și SOS România câte 5%. REPER este creditat cu 4%, iar Partidul Naționalist Reformarea României (formațiunea susținută de Cristian Popescu Piedone) cu 3%.