Vlad Voiculescu – numit consilier onorific al președintelui

Vlad Voiculescu a fost numit, joi, consilier onorific al președintelui pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană.

Șeful statului a numit în funcție mai mulți consilieri: Valentin-Sorin Costreie – consilier prezidențial la Departamentul Educație și Cercetare și Vlad Ionescu – consilier de stat la Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni.

Acestora li se alătură Mădălina-Gabriela Fătu – consilier de stat la Secretariatul General al Administrației Prezidențiale, și Șerban Iftime – consilier onorific la Departamentul Politici Economice și Sociale.

Vlad Ionescu își preia funcția pe 1 decembrie iar restul, pe 17 noiembrie.