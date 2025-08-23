150 de apeluri la 112 în regiunea București-Ilfov, în urma furtunii

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a informat că, în urma fenomenelor hidrometeorologice manifestate vineri, s-au înregistrat efecte în 38 de localități din 15 județe – Argeș, Brașov, Constanța, Covasna, Dolj, Dâmbovița, Giurgiu, Hunedoara, Iași, Olt, Prahova, Satu Mare, Tulcea, Vrancea și Vâlcea, precum și în municipiul București.

În aceste cazuri s-a intervenit pentru evacuarea apei din două curți, o anexă, 44 de beciuri/subsoluri și de pe o stradă, pentru îndepărtarea unor elemente de construcție dislocate de la acoperișurile a 16 imobile, precum și pentru degajarea a 151 de copaci și trei stâlpi de electricitate prăbușiți, fiind avariate 41 de autovehicule.

Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe un drum național (DN 7 – Vâlcea) din cauza apei și aluviunilor acumulate pe carosabil.

‘La momentul raportării forțele de intervenție acționează pentru înlăturarea efectelor în regiunea București-Ilfov unde se înregistrează peste 150 de apeluri la numărul unic de urgență 112, ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice prognozate. Totodată, se acționează în continuare pentru evacuarea apei din gospodării în municipiul Satu Mare’, a precizat IGSU.

Conform sursei citate, pentru avertizarea populației au fost emise 19 mesaje prin sistemul RO-ALERT în 12 județe (Argeș, Brașov, Călărași, Dâmbovița, Galați, Ilfov, Ialomița, Iași, Neamț, Prahova, Satu Mare, Vâlcea, Vrancea și municipiul București) și un mesaj prin sistemul CRAWL-TVR la nivelul județului Iași.

În contextul fenomenelor meteorologice prognozate, peste 4.000 de pompieri sunt pregătiți să intervină la nivel național, oriunde situația o va impune, mai menționează informarea IGSU.