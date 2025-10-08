Patru autoturisme au luat foc într-o parcare din Slatina (VIDEO)

Incendiu în dimineața zilei de miercuri, 8 octombrie 2025, izbucnit la un autoturism aflat în parcarea unei clădiri din municipiul Slatina în care își desfășoară activitatea Casa Județeană de Pensii, Inspectoratul teritorial de Muncă și Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială Olt.

Mașina a fost cuprinsă de flăcări în totalitate, incendiul manifestându-se cu degajări mari de fum, echipaje ale Detașamentului de Pompieri Slatina din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt fiind solicitate să intervină la fața locului, pentru a stinge focul.

Incendiul a afectat nu mai puțin de patru autoturisme, potrivit maiorului Alin Băsășteanu, purtător de cuvânt al ISU Olt, două dintre acestea fiind în proporție de 70 și 100%, iar celelalte două ușor.

Din fericire, în urma evenimentului nu s-au înregistrat victime.Un scurtcircuit electric a fost cauza izbucnirii incendiului.

„Pompierii Detașamentului Slatina, cu două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare și un echipaj SMURD, au intervenit în municipiul Slatina, strada Aleea Gladiolei, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism și propagat la un alt autoturism parcat. Autoturismul la care s-a produs incendiul era parcat, iar șoferul a observat fum, s-a evacuat și a anunțat evenimentul la Numărul Unic – 112. La sosirea echipajelor, un autoturism ardea generalizat, iar cel de-al doilea în proporție de aproximativ 70 la sută. Din cauza temperaturii degajate de incendiu, alte două autoturisme parcate au fost avariate ușor, fiind afectate elementele din plastic. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit electric”, a spus maiorului Băsășteanu.