A luat foc Grădina Zoologică Bucureşti. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru a stinge flăcările care au cuprins circa 2.000 de metri pătraţi

Un incendiu a izbucnit, marţi, la un fânar în cadrul Grădinii Zoologice Bucureşti, manifestându-se cu flacără deschisă şi degajări mari de fum. Incendiul a cuprins circa 2.000 de metri pătraţi. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale.

”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un fânar în cadrul Grădinii Zoologice Bucureşti, strada Vadul Moldovei, sectorul 1, municipiul Bucureşti. Au fost alertate 11 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o ambulanţă SMURD. În momentul de faţă incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări de fum, pe o suprafaţă de aproximativ 2000 mp”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.