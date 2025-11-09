Alba: Bărbatul căzut cu parapanta, preluat de un elicopter SMURD (VIDEO)

Bărbatul care a căzut cu parapanta, duminică, într-o zonă greu accesibilă de pe Piatra Secuiului, la Rimetea, a fost extras de către un elicopter SMURD prin troliere.

UPDATE ORA 16.45 Alba: Bărbat rănit după ce a căzut cu parapanta

Bărbatul care a căzut cu parapanta, duminică, într-o zonă greu accesibilă de pe Piatra Secuiului, la Rimetea, a fost extras de către un elicopter SMURD prin troliere.

Inițial, în sprijinul victimei, care a căzut într-o zonă greu accesibilă, a intervenit un echipaj Salvamont, fiind solicitat un elicopter SMURD pentru preluarea rănitului. Acesta a coborât mai întâi un medic la locul accidentului. Ulterior, elicopterul a revenit pentru preluarea bărbatului prin troliere, împreună cu medicul.



‘Accidentatul a fost preluat și transportat la UPU-SMURD Târgu Mureș pentru investigații și tratament, fiind cu suspiciune de fractură de femur și traumă toracică prin cădere de la înălțime’, a transmis Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Alba.

Pentru salvarea bărbatului a fost trimis și un echipaj SMURD din cadrul Secției de pompieri Aiud.

Piatra Secuiului, cu o altitudine de 1.128 metri, este preferată de iubitorii sportului cu parapanta, aceștia venind la Rimetea în număr mare, cu deosebire la fiecare sfârșit de săptămână. Anual se înregistrează și câteva accidente.

ORA 15.07 Un bărbat a căzut cu parapanta, duminică, într-o zonă greu accesibilă de pe Piatra Secuiului, la Rimetea.

‘Echipajul SMURD din cadrul Secției de pompieri Aiud intervine în cooperare cu Salvamont Alba pentru salvarea unui bărbat căzut cu parapanta în zona Piatra Secuiului, localitatea Rimetea. Din informațiile primite, persoana prezintă multiple traumatisme și este conștientă’, a transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Alba, Alexandru Crișan.

El a precizat că bărbatul a căzut într-o zonă greu accesibilă.

‘La locul producerii evenimentului a fost solicitat elicopterul SMURD’, a menționat reprezentantul ISU Alba.

Piatra Secuiului, cu o altitudine de 1.128 metri, este preferată de iubitorii sportului cu parapanta, aceștia venind la Rimetea în număr mare, cu deosebire la fiecare sfârșit de săptămână. Anual se înregistrează și câteva accidente în rândul acestora.