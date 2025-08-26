A luat foc ”Dragonul Roşu” din Bucureşti

Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la un spaţiu de depozitare din complexul ”Dragonul Roşu” din Bucureşti, fiind degajări mari de fum. Focul a cuprins circa 2.000 de metri pătraţi, cu risc de propagare la alte spaţii de depozitare. ISU Bucureşti-Ilfov a anunţat că nu sunt victime. Structura clădirii s-a prăbuşit parţial, a transmis sursa citată.

ncendiul de la spațiul de depozitare din cadrul Complexului Comercial Dragonul Roșu, situat pe strada Drumul Gării din Capitală, se manifestă generalizat, iar structura clădirii s-a prăbușit parțial,

au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență București – Ilfov (ISUBIF).

‘Arderea se manifestă generalizat, iar structura clădirii s-a prăbușit parțial (…) Incendiul se manifestă pe aproximativ 2.000 mp, la hala de depozitare pe structură metalică (…) Se acționează cu utilaje de tip buldoexcavator pentru a realiza accesul la zona de manifestare’, precizează informarea ISUBIF.

Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, cu risc de propagare la alte spații de depozitare învecinate.

De asemenea, în urmă cu scurt timp a fost emis un mesaj Ro-Alert pentru informarea și avertizarea populației din zonă.

UPDATE – ”Arderea se manifestă generalizat, structura clădirii s-a prăbuşit parţial”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.

UPDATE – Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, se acţionează pentru stingerea incendiului şi protejarea clădirilor la care este pericol de extindere.

Nu sunt victime.

ŞTIREA INIŢIALĂ – ”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un spaţiu de depozitare din cadrul Complexului Comercial Dragonul Roşu situat pe strada Drumul Gării, Bucureşti. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum la un spaţiu de depozitare, pe o suparafaţă de aproximativ 2.000 mp, cu risc de propagare la alte spaţii de depozitare învecinate”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost alertate: 16 autospeciale de stingere, 2 autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori, autospecială cu roboţi, CBRN şi 2 ambulanţe SMURD.