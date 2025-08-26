A luat foc ”Dragonul Roşu” din Bucureşti

Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la un spaţiu de depozitare din complexul ”Dragonul Roşu” din Bucureşti, fiind degajări mari de fum. Focul a cuprins circa 2.000 de metri pătraţi, cu risc de propagare la alte spaţii de depozitare. ISU Bucureşti-Ilfov a anunţat că nu sunt victime. Structura clădirii s-a prăbuşit parţial, a transmis sursa citată.
ncendiul de la spațiul de depozitare din cadrul Complexului Comercial Dragonul Roșu, situat pe strada Drumul Gării din Capitală, se manifestă generalizat, iar structura clădirii s-a prăbușit parțial,
au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență București – Ilfov (ISUBIF).
‘Arderea se manifestă generalizat, iar structura clădirii s-a prăbușit parțial (…) Incendiul se manifestă pe aproximativ 2.000 mp, la hala de depozitare pe structură metalică (…) Se acționează cu utilaje de tip buldoexcavator pentru a realiza accesul la zona de manifestare’, precizează informarea ISUBIF.
Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, cu risc de propagare la alte spații de depozitare învecinate.
De asemenea, în urmă cu scurt timp a fost emis un mesaj Ro-Alert pentru informarea și avertizarea populației din zonă.