Ambasada SUA la Bucureşti, raport: Guvernul României nu îndeplinește pe deplin standardele minime pentru eliminarea traficului de persoane

Ambasada SUA în România susține în cel recent mai raport al său că Guvernul României nu îndeplinește standardele minime ce privesc eliminarea traficului de persoane, chiar dacă face eforturi în acest sens.

„Guvernul României nu îndeplinește pe deplin standardele minime pentru eliminarea traficului de persoane, dar depune eforturi semnificative în acest sens. Guvernul a demonstrat, în general, eforturi tot mai mari în comparație cu perioada de raportare anterioară; prin urmare, România a rămas în Nivelul 2.

Aceste eforturi au inclus identificarea unui număr semnificativ mai mare de victime ale traficului de persoane și adoptarea unei noi strategii naționale de acțiune pe patru ani și a unui PNA pentru combaterea traficului de persoane.

Guvernul a adoptat modificări la codul penal, care au înăsprit pedepsele pentru infracțiunile de trafic de persoane și au exclus posibilitatea aplicării suspendării pedepselor. De asemenea, guvernul a adoptat modificări care extind accesul victimelor la asistență juridică gratuită și despăgubiri financiare, eliminând termenul limită de 60 de zile în care victimele trebuiau să depună plângeri penale împotriva traficanților lor, ca o condiție prealabilă pentru aceste drepturi.

În plus, Agenția Națională pentru Gestionarea Activelor Confiscate (ANABI) a alocat fonduri din fondul său național de active confiscate provenite din infracțiuni unui ONG pentru a oferi asistență juridică, îngrijire medicală și consiliere, printre alte servicii, victimelor traficului de persoane cu dizabilități”, se menționează în raport.

„Cu toate acestea, guvernul nu a îndeplinit standardele minime în mai multe domenii cheie. Presupunerile legate de complicitate, abateri și lipsă de onestitate ale angajaților guvernamentali în legătură cu infracțiunile de trafic, în special cele care implică exploatarea copiilor, a persoanelor în vârstă și a persoanelor cu dizabilități care locuiesc în cămine administrate de stat sau centre de tratament rezidențial, au rămas o preocupare.

Autoritățile nu au verificat indicatorii de trafic și nici nu au identificat în mod proactiv victimele în rândul populațiilor vulnerabile, cum ar fi romii, lucrătorii migranți sau copiii din instituțiile administrate de stat.

Traficul pe scară largă de copii, în special traficul sexual, a persistat, copiii reprezentând aproape jumătate din totalul victimelor identificate timp de șase din ultimii șapte ani. NRM nu a inclus proceduri pentru referirea și asistența victimelor adulte străine ale traficului fără rezidență legală în UE.

În cele din urmă, ca și în anii precedenți, guvernul nu a oferit suficiente fonduri pentru protecția victimelor, lăsând majoritatea victimelor fără servicii adecvate și expuse riscului de revictimizare”.