Arde iar fostul restaurant Mărul de Aur de pe Calea Victoriei

Un nou incendiu a izbucnit în această după-amiază la fostul restaurant Mărul de Aur din București. Martorii anunță că este îngreunat circulația pe Calea Victoriei din cauza acestui incident. Focul de manifestă cu degajări mari de fum ce pot fi văzute de la distanță.

Restauratul Mărul de Aur, aflat pe Calea Victoriei numărul 163 a fost cuprins de flăcări în această după amiază, conform informațiilor publicate de un membru al comunității de Facebook „Info Trafic București și Ilfov”, la ora 13:30. Pompierii se află deja la fața locului și încearcă să stingă incendiu.

Din cauza intervenției ce are loc în acest moment, traficul de pe Calea Victoriei a fost îngreunat. Incendiu se manifestă cu degajări mari de fum, norul negru putând fi observat de la distanțe mari. Iată și o serie de imagini postate pe rețele sociale de martori:

Un alt incendiu a avut loc la acest restaurant aflat în centrul Capitalei la finalul anului trecut, în data de 7 decembrie 2024.

Fostul restaurant din centrul orașului se afla în casa Principesei Elisabeta, cândva Regină a Greciei, fiica Reginei Maria și a Regelui Ferdinand. După incendiul de anul trecut, clădirea a fost distrusă aproape în totalitate, don monumentul istoric rămânând doar coloanele de la intrarea principală.

Această casă a fost realizată în anul 1925, devenind ulterior Clubul Marii Industrii. În anii ’50, aceasta a găzduit Uniunea Ziariștilor, iar în 1989 aici era Clubul Milionarilor. Mai apoi, acesta s-a transformat în ceea ce cunoaștem astăzi ca fiind restaurantul „Mărul de Aur”.

A fost emis si un mesaj RO-ALERT