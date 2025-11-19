Blocaj în coaliție, din cauza tăierilor salariale din instituțiile publice. Educația și Armata cer să fie exceptate

Nou blocaj în Coaliție pe tema tăierilor din instituții: reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale a adus în discuție primele excepții – militarii, profesorii și medicii.

PSD se pregătește să anunțe oficial că se opune tăierilor pentru aceste categorii, în timp ce scenariile privind concedieri sau diminuări salariale îi alarmează pe angajații din sistemul public. Ministrul Apărării spune că Armata ar trebui să fie exceptată de la tăieri, iar sindicaliștii din Educație cer să nu li se aplice reducerile salariale, pentru că s-au făcut tăieri încă de la începutul anului școlar.

Discuțiile se poartă încă de ieri. Ilie Bolojan a avut o întâlnire aseară cu Sorin Grindeanu și cu Ionuț Moșteanu pentru a discuta pe această temă, pentru că astăzi la PSD va avea loc o ședință.

Potrivit surselor politice, Ilie Bolojan a repetat faptul că nu dorește excepții în privința acestei măsuri – vorbim de reduceri de cheltuieli cu 10% din bugetul salarial.

Inițial, Sorin Grindeanu spunea că nu este vorba de bugetul de salarii, că fiecare instituție poate să reducă și din bunuri și servicii, însă Ionuț Moșteanu, Kelemen Hunor au subliniat că este vorba de bugetul de salarii al tuturor instituțiilor de stat de la nivel central.

Ionuț Moșteanu a declarat că ar trebui să existe excepții – și a dat exemplul Ministerului Apărării unde este nevoie de mai mulți militari. Moșteanu a afirmat că nu se pot face tăieri salariale la armată și nu se pot face reduceri nici la bunuri și servicii.

Primii care au protestat față de viitoarele tăieri au fost chiar angajații Camerei Deputaților. Președintele forului legislativ spune însă că nu au motive de îngrijorare, pentru că salariile lor au scăzut deja.

Și Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia „Spiru Haret” şi Federaţia „Alma Mater” protestează faţă de intenţia Guvernului de a reduce suplimentar cheltuielile de personal în educaţie, acuzând Executivul că pregăteşte un nou act normativ „în spatele uşilor închise de la Palatul Victoria”.

„Considerăm că o asemenea măsură este nu doar inoportună, ci şi profund nedreaptă, cu consecinţe grave asupra sistemului educaţional”, au transmis sindicaliştii într-un comunicat.