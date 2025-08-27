Bucureşti: Livrator străin, lovit de un tânăr care i-a cerut să se întoarcă în ţara lui/ Agresorul, prins şi imobilizat de un poliţist aflat în timpul liber/ Ulterior, el a fost reţinut – VIDEO

Un cetăţean străin care făcea livrări cu o bicicletă, în Bucureşti, a fost lovit de un tânăr de 20 de ani, care i-a cerut să se întoarcă în ţara lui, susţinând că este un ”invadator” şi filmând agresiunea. Incidentul a fost văzut de un poliţişti de la Secţia 7, aflat în timpul liber, care l-a prins şi imobilizat pe agresor. Tânărul a fost ulterior reţinut.

Un videoclip care surprinde agresiunea şi intervenţia poliţistului a fost publicat de Marian Godină pe Facebook. În imagini se vede cum tânărul, care filmează cu telefonul, se îndreaptă spre livrator şi îl loveşte, spunându-i să se întoarcă în ţara lui şi numindu-l ”invadator”.

”Ieri, 26 august 2025, un poliţist din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 7 Poliţie, aflat în timpul liber, a surprins în flagrant un tânăr, în vârstă de 20 de ani, în timp ce agresa fizic un alt tânăr, cetăţean străin. Poliţistul a intervenit prompt şi eficient, iar bărbatul, bănuit de comiterea faptei, care a încercat să fugă, a fost prins imediat şi imobilizat de poliţist”, a precizat, miercuri, Poliţia Capitalei.

Ulterior, acolo au ajuns poliţiştii din cadrul Secţiei 7 aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, care i-au acordat sprijin.

Tânărul a fost dus la sediul Secţiei 7 Poliţie, în vederea continuării cercetărilor. În urma administrării probatoriului, tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând ca, miercuri, să fie prezentat magistraţilor, cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Secţiei 7 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru lovire sau alte violenţe.

”Intervenţia promptă şi eficientă a poliţistului aflat în timpul liber demonstrează încă o dată spiritul civic şi profesionalismul angajaţilor Poliţiei Capitalei. Siguranţa comunităţii rămâne o prioritate, iar angajamentul poliţiştilor Capitalei se reflectă în intervenţiile rapide şi ferme pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale”, a adăugat Poliţia Capitalei.

Săptămâna trecută, poliţistul Marian Godină a anunţat că a făcut plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, susţinând că parlamentarul a postat pe Facebook textul: ”Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!!!”. Godină susţinea că prin acest text Tanasă ”incită în mod clar la discriminarea muncitorilor din Asia şi Africa”.