Ce se întâmplă cu pensiile speciale și salariile „nesimțite”?

Florin Cîțu, ministrul de finanțe, preferă ca eliminarea pensiilor speciale să se facă prin proiect de lege dezbătut și aprobat în Parlament. În ceea ce privește salariile exagerate ale unor bugetari, ministrul crede că această problemă va dispărea odată cu reorganizarea ministerelor, al căror număr se va reduce de la 24, câte a avut guvernul Vioricăi Dăncilă, la 16.

„Eu am un proiect în Parlament de eliminare a pensiilor speciale în afara celor pentru militari. PSD a votat împotrivă. Sper ca acum la Camera Deputaților să găsesc mai multă susținere și să-l trecem și atunci am face o economie. E clar că noi vrem un sistem de pensii pe contributivitate pentru toată lumea. Este ceea ce ne dorim, nu vrem să avem două Românii. Nu e nimeni mai special în România. Toți plătim contributivități, să luăm aceeași pensie. Există mai multe soluții la care ne uităm. Eu aș prefera prin dezbatere în Parlament, să fie clar proiect de lege – poate al meu, dacă nu poate alt proiect de lege – dar aș vrea să găsim soluția în dezbatere în Parlament și este și soluția favorită a premierului”, a declarat joi seara Florin Cîțu, la Digi24.

În ceea ce privește chestiunea „salariilor nesimțite” de la stat, adică cele care pur și simplu sfidează orice grilă de salarizare, ministrul de finanțe spune că problema se va reglementa odată cu reorganizarea ministerelor. „Și la ANAF, și la Ministerul Finanțelor Publice vor dispărea multe dintre aceste probleme. Sper și sunt sigur că mulți dintre colegii mei vor face ceea ce fac și eu. Voir reorganiza și vor da curs, pentru că noi am fost cei care am spus asta, am fost cei care am atacat salarii nesimțite, pensii nesimțite, pensii speciale. Sunt sigur că mulți dintre colegii mei vor face la fel”, a mai spus Florin Cîțu.