Cutremur cu magnitudinea 3,3 în județul Brăila

Un cutremur de suprafață cu magnitudinea 3,3 s-a produs luni dimineața, la ora 3:35, în Muntenia, județul Brăila, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 7,9 kilometri (km), în apropierea următoarelor orașe: 9 km nord-est de Braila, 11 km sud de Galați, 63 km vest de Tulcea, 63 km vest de Izmayil, 77 km sud-est de Focșani și 96 km est de Buzău.

În luna octombrie, în România s-au produs 19 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4 pe Richter.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în județul Buzău, respectiv pe 11 mai în județul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs în județul Buzău pe 16 septembrie.