Dan Cristian Popescu promite un consilier din comunitatea persoanelor cu dizabilități: „Un oraș corect se construiește împreună cu cei pe care îi reprezintă, nu în locul lor”

Candidatul independent la Primăria Municipiului București, Dan Cristian Popescu, a transmis un mesaj ferm privind necesitatea includerii persoanelor cu dizabilități în procesul decizional al administrației locale. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, acesta a subliniat că Bucureștiul „are nevoie de soluții reale pentru incluziune, nu doar de declarații”.

✅ Consilier personal din comunitatea persoanelor cu dizabilități

Dan Cristian Popescu a anunțat că, în cazul în care va fi ales Primar General, va avea în echipa sa un consilier personal provenit din comunitatea persoanelor cu dizabilități, o persoană care „cunoaște direct nevoile, obstacolele și soluțiile”.

„Un oraș corect se construiește împreună cu cei pe care îi reprezintă, nu în locul lor.

Vreau ca deciziile privind accesibilitatea, mobilitatea, educația, cultura și viața urbană să fie luate cu vocea și experiența oamenilor care se confruntă zi de zi cu aceste realități”, a declarat candidatul independent.

⚠️ Critici privind întârzierea plăților pentru stimulentul destinat persoanelor cu dizabilități

Popescu a criticat și întârzierile în plata stimulentului prevăzut de legislația locală pentru persoanele cu dizabilități, cerând respectarea termenelor și tratament egal pentru toți beneficiarii.

„Stimulentul trebuie respectat și plătit la zi, nu cu întârzieri majore, așa cum se întâmplă în ultimii ani!

Este timpul ca administrația să vă asculte cu adevărat”, a adăugat acesta.

️ „Un oraș incluziv se construiește cu oamenii lui”

Prin această inițiativă, Dan Cristian Popescu își propune să aducă o abordare empatică și participativă în administrația Capitalei, în care vocea comunităților vulnerabile să conteze real în luarea deciziilor.

Mesajul său vine într-un context în care tot mai mulți bucureșteni solicită transparență, responsabilitate și echitate din partea autorităților locale.