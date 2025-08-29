Explozie la Amara, unde o pungă cu gaze a fost atinsă în timpul unor foraje

O explozie s-a produs, vineri seară, la Amara, în locul în care o pungă cu gaze formată în subteran a fost atinsă în timp ce se executau lucrări de foraj pentru amenajarea unei fântâni. Pentru că zona este izolată, nu au fost raportate victime. Nu se cunosc, deocamdată, cauzele deflagraţiei, iar în zonă arde cu flacără de mari dimensiuni.

Vineri seara, la Amara s-a produs o explozie, acolo unde o pungă de gaze a fost atinsă în timp ce muncitori forau pentru săparea unei fântâni.

”S-ar părea că a fost o scânteie în interior, nu se ştie exact cauza”, au declarat pentru News.ro reprezentanţi ai ISU Ialomiţa.

Potrivit acestora, în urma deflagraţiei nu sunt victime, zona fiind izolată, iar localnicii, evacuaţi.

Între timp, craterul din locul unde a fost descoperită punga cu gaz a crescut de la 20 de metri la aproximativ 40- 50 de metri. Măsurătorile făcute la ora 19:00, vineri seară, indicau concentraţii de amoniac şi gaz metan mai scăzute faţă de cele iniţiale, însă de atunci autorităţile au avertizat că există pericol de explozie.