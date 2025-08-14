Explozie urmată de incendiu în judeţul Bacău – Fata de 14 ani este stabilă, adulţii, în stare gravă

Fata de 14 ani care a suferit arsuri pe 40% din suprafaţa corporală în urma exploziei urmate de incendiu care s-a produs în judeţul Bacău este în stare stabilă, iar medicii iau în calcul detubarea ei. Cei trei adulţi sunt în continuare în stare gravă.

UPDATE: Ministerul Sănătăţii anunţă, de asemenea, că a contactat şi Clinica San Donato din Italia pentru două locuri. Şi din partea acestei unităţi sanitare se aşteaptă răspuns.

”Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» informează că, starea pacientei minore este stabilă, fără probleme deosebite, s-a luat în calcul inclusiv posibilitatea detubării pacientei”, a transmis, joi, Ministerul Sănătăţii.

Fata a suferit arsuri pe 40% din suprafaţa corporală.

Ministerul precizează, de asemenea, că pacientul care a ajuns la Timişoara prezintă 60% arsură pe suprafaţa corporală şi este intubat.

”Pacienţii internaţi la Spitalul Clinic de Urgenţă «Bagdsar-Arseni» sunt în stare gravă, dar stabili pentru transport”, a transmis Ministerul Sănătăţii.

Oficialii instituţiei au precizat, de asemenea, că Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru SItuaţii de Urgenţă au transmis rapoartele medicale ale pacienţilor la clinici de specialitate din Belgia, Germania şi Austria de la care se aşteaptă răspuns pentru transferul acestora.

România a activat Mecanismul European de Protecţie Civilă pentru transferul pacienţilor în străinătate.

Adulţii au arsuri pe 50-70% din suprafaţa corporală.

Explozia s-a produs, miercuri, într-o locuinţă din Letea Veche, judeţul Bacău, deflagraţia fiind urmată de un incendiu.