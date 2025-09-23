Grindeanu: Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la preţuri mai mici!

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că, în cadrul coaliţiei de guvernare, s-a decis, marţi, menţinerea plafonării adaosului comercial la 17 alimente de bază. ”Urmează ca transpunerea deciziei Coaliţiei să fie făcută rapid de Guvern, astfel încât termenul de 1 octombrie – la care expira măsura – să fie prelungit”, a arătat el.

”Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la preţuri mai mici! Coaliţia a decis astăzi menţinerea plafonării adaosului comercial pentru aceste alimente. Mă bucur că argumentele specialiştilor PSD au fost ascultate şi înţelese de partenerii de guvernare. Urmează ca transpunerea deciziei Coaliţiei să fie făcută rapid de Guvern, astfel încât termenul de 1 octombrie – la care expira măsura – să fie prelungit”, a anunţat Sorin Grindeanu, marţi seară, pe Facebook.

Liderul social-democrat a arătat că o eliminare a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază ar arunca peste un milion de români în risc de sărăcie.

”Este o decizie corectă pe care noi am susţinut-o, având în vedere că plafonarea a contribuit la menţinerea unor preţuri mai mici la alimente şi a protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici şi medii. Mă întreb dacă cei care au adus public, chiar şi astăzi, argumente împotriva acestei măsuri dorm bine când ştiu clar ce impact negativ ar aduce stoparea ei. De aceea, le reamintesc: în condiţiile creşterii explozive a preţurilor, eliminarea plafonării la alimentele de bază ar reprezenta o lovitură grea pentru puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici şi ar arunca peste un milion de români în risc de sărăcie şi excluziune socială în 2026!”, a scris Grindeanu.

În 1 octombrie expira termenul până la care 17 produse alimentare de bază aveau adaosul comercial plafonat, în urma unei decizii a Guvernului Ciolacu, prelungită ulterior.