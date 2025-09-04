Guvernul a aprobat metodologia pentru bursele elevilor în anul școlar 2025-2026. Ce sume se acordă și cine beneficiază

Guvernul a aprobat joi, 4 septembrie, Metodologia-cadru de acordare a burselor școlare pentru anul școlar 2025-2026, a anunțat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, la finalul ședinței.

Ce tipuri de burse rămân valabile

Potrivit metodologiei, începând cu anul școlar viitor, elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență de zi vor beneficia de patru tipuri de burse:

bursă de merit – pentru gimnaziu, liceu și profesional;

bursă socială – pentru primar, gimnaziu, liceu și profesional;

bursă tehnologică – pentru elevii din învățământul profesional;

bursă pentru mame minore – acordată elevelor reintegrate în școală după naștere.

Bursele de excelență olimpică sunt eliminate, în urma modificărilor aduse de Legea nr. 141/2025 („Legea Bolojan”), care a schimbat structura sprijinului financiar pentru elevi.

Cuantumul burselor în 2025-2026

450 lei/lună – bursă de merit;

300 lei/lună – bursă socială;

300 lei/lună – bursă tehnologică.

Sumele pot fi suplimentate prin hotărârea consiliilor de administrație ale școlilor, dacă există fonduri suplimentare de la autoritățile locale sau alte venituri proprii ale unităților de învățământ.

Bursele de merit – reguli noi

Bursele de merit se vor acorda pentru maximum 15% dintre elevii unei clase și doar celor cu medii mai mari sau egale cu 9.00.

Deși ministrul Educației, Daniel David, declarase că școlile ar putea introduce criterii suplimentare de departajare pentru elevii cu aceeași medie, articolul respectiv nu mai apare în forma finală a metodologiei.

Astfel, criteriile suplimentare au fost eliminate, iar selecția se va face strict pe baza mediilor.