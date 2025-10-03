Acasa Actualitate-InternaSocial Incendiu la Mănăstirea Cozia Veche; arde acoperișul imobilului unde sunt chiliile

Incendiu la Mănăstirea Cozia Veche; arde acoperișul imobilului unde sunt chiliile

Pompierii militari intervin de urgență, vineri dimineața, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la chiliile vechii Mănăstiri Cozia, situată pe malul lacului de acumulare al Hidrocentralei Turnu, foarte aproape de DN 7.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea, incendiul se manifestă la nivelul acoperișului, pe o suprafață de circa 70 de metri pătrați, la fața locului fiind forțe de la Râmnicu Vâlcea, Brezoi și Călimănești, cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială de lucru la înălțime.

‘Incendiul este localizat, iar echipajele de intervenție acționează în continuare pentru lichidarea ultimelor focare și înlăturarea efectelor negative. Nu au fost înregistrate victime și nu sunt persoane care să necesite îngrijiri medicale’, au transmis reprezentanții ISU Vâlcea.

Poliția Vâlcea a informat că pe DN 7, în zona mănăstirii, se circulă alternativ, pentru a permite accesul forțelor de intervenție.

