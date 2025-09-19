Incendiu la un supermarket din Oradea

Pompierii au intervenit joi seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit în vitrina cu ţigări din interiorul unui supermarket din Oradea. O persoană a necesitat îngrijiri medicale după ce a inhalat fum.

”În seara zilei de joi, 18 septembrie, pompierii orădeni au acţionat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un supermarket situat pe Calea Republicii din Oradea, salvând din calea flăcărilor bunuri de o valoare considerabilă. (…) Sosiţi imediat la faţa locului, pompierii militari au procedat simultan la localizarea şi lichidarea incendiului, care se manifesta cu flacără deschisă şi degajări mari de fum, la o vitrină cu ţigări din interiorul supermarketului, la verificarea apartamentelor situate deasupra magazinului, pentru a se asigura că nu există persoane intoxicate cu fum şi la ventilarea spaţiului”, anunţă vineri dimineaţă ISU Bihor.

Incendiul a fost stins rapid, pompierii împiedicând propagarea acestuia la întregul magazin.

Echipajul SMURD a asistat un client al magazinului care inhalase fum, încercând să stingă incendiul cu un stingător, înainte de sosirea forţelor de intervenţie. Bărbatul a refuat transportul la spital.

În urma evenimentului, a cărui cauză probabilă a constituit-o efectul termic al curentului electric, a ars vitrina cu ţigări.

Pentru stingerea incendiului au intervenit două echipaje de pompieri din cadrul Detaşamentului 1 Oradea, cu două autospeciale de lucru cu apă şi spumă şi echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea.