Incendiul de la depozitul Antrefrig din zona Pantelimon. Focul încă arde

Un incendiu violent a cuprins marți seară un depozit din Sectorul 2 din București, în Pantelimon, la fosta platformă industrială Antrefrig. Din cauza degajărilor mari de fum, au fost emise mesaje RO-Alert pentru avertizarea populaţiei.



Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București – Ilfov, au fost angrenate în total 26 de autospeciale de stingere, iar miercuri dimineața mai sunt în dispozitiv 14 autospeciale de stingere.

‘Acțiunile de intervenție vor continua pe parcursul zilei de astăzi și vor fi folosite din nou buldoexcavatoare pentru a scoate materialele care întrețin arderea. Structura metalică a construcției a fost afectată de temperaturile ridicate înregistrate pe timpul incendiului, astfel că a fost distrusă în mare proporție’, a precizat sursa citată.

Populația a fost avertizată prin mai multe mesaje RO-ALERT.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a anunțat că s-a acționat cu 22 de mașini de stingere, autoscări, mașina cu roboți și alte echipaje, inclusiv echipajele medicale care au asigurat sprijinul pentru pompieri.

Structura metalică a construcţiei a fost afectată de temperaturile ridicate înregistrate pe timpul incendiului, astfel ca a fost distrusă în mare proporţie.

Din cauza degajărilor mari de fum, au fost emise patru mesaje RO-Alert pentru avertizarea populaţiei din sectoarele 2, 3, 4 şi 5, localnicii fiind sfătuiţi să închidă uşile şi ferestrele.

Ministerul Sănătăţii (MS) a făcut recomandări pentru populaţie, persoanele care simptome de disconfort respirator fiind sfătuite să solicite asistenţă medicală la 112.

Potrivit ANMAP, concentraţiile de particule în atmosferă au atins, la staţia din zona Registrului Comerţului, un nivel de şapte ori mai mare decât nivelul maxim admis.

Stațiile de monitorizare a aerului din zona afectată au înregistrat depășiri semnificative ale concentrațiilor de particule (PM10 și PM2.5). La stația B16 – Bd. Basarabia, s-au atins valori de până la 350 µg/m³, de peste șapte ori mai mari decât limita admisă. Cele mai afectate zone sunt: Mega Mall – Fântânica – Cimitirul Armenesc, unde fumul este dens și toxic.