Incendiul de la depozitul din Sectorul 2 a fost stins

Pompierii anunţă, joi dimineaţă, că au reuşit stingerea incendiului de la depozitul din Sectorul 2 al Capitalei, unde focul a pornit de marţi seară şi s-a extins pe mai mult de 7.000 de metri pătraţi.

”Incendiul din Aleea Hobiţa a fost stins. Rămân în supraveghere două autospeciale de stingere, un echipaj CBRN şi o ambulanţă SMURD”, anunţă, joi dimineaţă, ISU Bucureşti-Ilfov.

În perioada următoare pompierii vor încerca să stabilească cauza izbucnirii incendiului.

Focul a pornit, marţi seară, şi s-a extins rapid din cauza materialelor infralabile din interiorul depozitului.

Incendiul s-a manifestat pe mai mult de 7.000 de metri pătraţi, iar structura metalică a construcţiei a fost afectată de temperaturile ridicate înregistrate pe timpul incendiului, astfel ca a fost distrusă în mare proporţie.

În momentul de manifestare maximă a flăcărilor, pompierii au intervenit cu 26 de autospeciale, ulterior dispozitivul fiind redimensionat.

Din cauza incendiului şi a fumului dens, aerul în mai multe sectorare ale Capitalei a fost irespirabil. Marţi seară, din cauza degajărilor mari de fum, au fost emise patru mesaje RO-Alert pentru avertizarea populaţiei din sectoarele 2, 3, 4 şi 5, localnicii fiind sfătuiţi să închidă uşile şi ferestrele. Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Mediu şi Arii Protejate (ANMAP), concentraţiile de particule în atmosferă au atins, la staţia din zona Registrului Comerţului, un nivel de şapte ori mai mare decât nivelul maxim admis.

Miercuri, măsurătorile efectuate de Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate (ANMAP) au arătat că valorile concentraţiilor particulelor PM10 şi PM2,5 au reintrat în limite normale.